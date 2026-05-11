Azbesztszennyezés: megszólalt egy magyarországi kereskedő

A Sprint Tüzép Kft. a honlapján és közösségi oldalán közleményben tudatta: a cég is „vásárolt és értékesített osztrák bányából származó kőzúzalékot, amelyről utólag merült fel a gyanú, hogy egy része azbeszttel szennyezett lehet”.

Hozzátették: az anyagot jóhiszeműen szerezték be, a beszállító bánya által kiállított teljesítményigazolások birtokában.

Kitértek arra is, hogy az ügy nem kizárólag az ő cégüket érinti, több kereskedés és kivitelező vállalkozás lehet még, amelyek szintén nem rendelkeztek tudomással az esetleges szennyezettségről.

„Jelenleg is folyamatban vannak a vizsgálatok az érintett bányákban, azonban a mai napig nem érkezett hivatalos állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy a szennyeződés pontosan mióta állhat fenn, illetve mely szállítmányokat érintheti” – olvasható a közleményben.

Hozzátették, hogy az ügyet kiemelt felelősséggel kezelik, és minden szükséges módon együttműködnek a hatóságokkal, valamint az illetékes szervekkel. „Emellett a szükséges jogi lépések megtételét is megkezdtük”, hogy a felelősségi köröket tisztázzák – írták.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal csütörtökön arról adott tájékoztatást, hogy több zalai településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A hivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy az osztrák bányákból származó, szerpentinit nevű anyagot tartalmaznak.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) azt közölte: a városban egy önkormányzati parkolót csütörtökön lezártak, két kőzúzalékkal burkolt utca esetében pedig sebességkorlátozást vezettek be, és tervezik a mielőbbi aszfaltozást.