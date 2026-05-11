ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.29
usd:
301.54
bux:
134265.27
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kavicsok az Olad-városrész családi házas övezetében Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Azbesztszennyezés: megszólalt egy magyarországi kereskedő

Infostart / MTI

Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, de további kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek.

A Sprint Tüzép Kft. a honlapján és közösségi oldalán közleményben tudatta: a cég is „vásárolt és értékesített osztrák bányából származó kőzúzalékot, amelyről utólag merült fel a gyanú, hogy egy része azbeszttel szennyezett lehet”.

Hozzátették: az anyagot jóhiszeműen szerezték be, a beszállító bánya által kiállított teljesítményigazolások birtokában.

Kitértek arra is, hogy az ügy nem kizárólag az ő cégüket érinti, több kereskedés és kivitelező vállalkozás lehet még, amelyek szintén nem rendelkeztek tudomással az esetleges szennyezettségről.

„Jelenleg is folyamatban vannak a vizsgálatok az érintett bányákban, azonban a mai napig nem érkezett hivatalos állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy a szennyeződés pontosan mióta állhat fenn, illetve mely szállítmányokat érintheti” – olvasható a közleményben.

Hozzátették, hogy az ügyet kiemelt felelősséggel kezelik, és minden szükséges módon együttműködnek a hatóságokkal, valamint az illetékes szervekkel. „Emellett a szükséges jogi lépések megtételét is megkezdtük”, hogy a felelősségi köröket tisztázzák – írták.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal csütörtökön arról adott tájékoztatást, hogy több zalai településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A hivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy az osztrák bányákból származó, szerpentinit nevű anyagot tartalmaznak.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) azt közölte: a városban egy önkormányzati parkolót csütörtökön lezártak, két kőzúzalékkal burkolt utca esetében pedig sebességkorlátozást vezettek be, és tervezik a mielőbbi aszfaltozást.

Kezdőlap    Belföld    Azbesztszennyezés: megszólalt egy magyarországi kereskedő

ausztria

bánya

zalaegerszeg

azbeszt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni

Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni
Szükség van a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására – mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán Budapesten hétfőn.
 

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

Gulyás Gergely új ellenzéki hozzáállást ígért

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
5,7-es erősségű napkitörés történt, amely szerdán súrolhatja a magnetoszférát

5,7-es erősségű napkitörés történt, amely szerdán súrolhatja a magnetoszférát

Május 10-én M5,7-es erősségű napkitörés történt. Az ehhez kapcsolódó koronakidobódás a hét folyamán akár a Földet is súrolhatja. Ez a jelenség a magasabb szélességi körökön sarki fény kialakulását idézheti elő - számolt be a Space.com.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megbénult az MVM rendszere: napok óta tart a káosz, rengeteg magyar kerülhet nagyon kellemetlen helyzetbe

Megbénult az MVM rendszere: napok óta tart a káosz, rengeteg magyar kerülhet nagyon kellemetlen helyzetbe

A karbantartás csúszik, az MVM pedig egyelőre nem tudta megmondani, mikor áll helyre a rendszer.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at facilities in Nebraska and Atlanta, with one confirmed case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 17:47
Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma
2026. május 11. 17:02
Három dolgot kellene minden sofőrnek megjegyeznie
×
×