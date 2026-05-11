Két hétig a bomló holttesttel élt, végül a barackbefőtt buktatta le

2024. december 24-én hozzátartozók találták meg kecskeméti otthonában egy ott élő nő már bomló holtestét. Az nő élettársa, valamint az asszony autója eltűnt. Mint a police.hu-n olvasható, azonnal értesítették a rendőrséget. A kecskeméti rendőrök – kiegészülve a vármegyei nyomozókkal – adatgyűjtésbe kezdtek, valamint értesítettek egy orvosszakértőt, aki nem sokkal később – még Szenteste – a helyszínre ment, és azt állapította meg, hogy kb. 2 hete halott lehet az asszony.

A hozzátartozók elmondták, hogy a nő messengeren folyamatosan kommunikált velük, de a telefonhívást nem vette fel. Bár az idegenkezűséget semmi nem támasztotta alá, a nyomozók az egyéb körülményeket figyelembe véve kifosztás miatt indítottak büntetőeljárást, egyben az élettárssal szemben elfogatóparancsot adtak ki. A kecskeméti rendőrök által – a büntetőeljárás során – kirendelt boncolás sem tudta egyértelműen megállapítani, hogy a nőt halála előtt bántalmazták volna.

A nyomozók azonban nem vetették el, hogy súlyosabb bűncselekmény történt volna.

Pár hónappal később az elhunyt édesanyja és párja éppen a spájzot ürítették ki, amikor azt vették észre, hogy a barackkompót mennyisége csökken. Jobban körbenéztek, és az egyik polcon lévő dobozok úgy voltak megnyomva, mintha azokra ráálltak volna. A spájz felett volt a padlás egyik bejárata, amit kinyitva egy férfi két lábát pillantották meg a sötétben. Azonnal értesítették a rendőröket, a volt élettárs – aki eddig a padláson rejtőzött – elszaladt, de a kiérkező rendőri egységek az utcában elfogták.

Kihallgatásán a férfi beismerte, hogy december 8-án összeveszett párjával, akinek az egyik pillanatban megragadta a nyakát és a nő pár pillanat múlva az eszméletét vesztette, majd elengedve az asszonyt a test a földre zuhant. Miután észlelte, hogy nagy a baj, elment sétálni, majd visszaérve látta, hogy még mozdulatlan a nő, rázárta az ajtót az asszonyra, és úgy tett, mintha mi sem történt volna. De itt nem állt meg, ugyanis a nő telefonjára érkezett üzentekre úgy válaszolt, mintha azt a nő írta volna, és persze a telefonhívásokat különböző indokokkal nem fogadta. Mivel tudta, hogy Szenteste meglátogatják őket a nő hozzátartozói, mindent hátrahagyva elmenekült az élettársa autójával és pénzével. Hónapokig bujkált, végül úgy gondolta, hogy a legmegfelelőbb búvóhely a gyilkosság helyszíne lesz, ugyanis a padlásra nem nagyon jár fel senki, és persze senki sem számít rá, hogy ő ott rejtőzik.

A rendelkezésre álló valamennyi adat alapján az igazságügyi orvosszakértői vélemény kiegészítését kérték a nyomozók. A szakértő megállapította, hogy a férfi cselekménye során egy olyan pontot szorított meg élettársa nyakában, mely következtében megállt az asszony szíve. A beismerő vallomás és a szakértői vélemény alapján immár emberölés miatt kell felelnie a férfinak.

A főkapitányság nyomozói a napokban befejezték az ügy vizsgálatát, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.