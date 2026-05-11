2026. május 11. hétfő Ferenc
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kabalafigurái.
Nyitókép: Facebook/FIFA World Cup

Foci-vb: három megnyitó is lesz, melyeken a legnagyobb világsztárok lépnek fel

Mexikóban mások mellett Danny Ocean, Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, míg Los Angelesben Katy Perry szórakoztatja majd a közönséget.

Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitóünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó-világbajnokság előtt.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közleménye szerint a vb-k történetében először lesz példa arra, hogy három nagyszabású megnyitót is tartanak. Június 11-én Mexikóvárosban, a világbajnokság első mérkőzését, a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság találkozót megelőzően rendezik az elsőt, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban, a Kanada–Bosznia-Hercegovina összecsapást megelőzően folytatódik az ünnepségsorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben, az Egyesült Államok–Paraguay összecsapás előtti fiesztával zárul.

„A világbajnokság olyan esemény, amelyen az egész világ osztozik, és az első fontos eleme az, hogy hogyan nyitjuk meg” – fogalmaztott a FIFA elnöke. „Mexikóvárosban kezdődik az ünnepély, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik. Ezeken az ünnepségeken együtt jelenik meg a zene, a kultúra és a futball, olyan módon, hogy megmutassa a három nemzet sajátosságait és egyben azt az egységet, amely ezt a tornát meghatározza” – tette hozzá Gianni Infantino.

A közép-európai idő szerint június 11-én, csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság meccs előtti megnyitó 19.30-kor veszi kezdetét. Pénteken a torontói Kanada–Bosznia-Hercegovina találkozó (21 óra) előtt szintén másfél órával kezdődik a műsor, ahogy a magyar idő szerint szombat hajnal 3 órakor startoló Egyesült Államok–Paraguay összecsapást megelőzően is.

Mindhárom megnyitóban közös, hogy nemzetközi hírű előadók lépnek fel: Mexikóban mások mellett Danny Ocean, Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, míg Los Angelesben Katy Perry.

Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

