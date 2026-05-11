2026. május 11. hétfő
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Kapitány István a parlamenti bizottság előtt: külön turisztikai államtitkárság alakul, az első 100 nap kulcsfontosságú lesz

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte parlamenti bizottsági meghallgatásán. Külön megemlítette a Paks 2 beruházást.

A következő négy évben minden erőmmel és tudásommal a magyar gazdaságot fogom szolgálni – jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán hétfőn Budapesten, aki szerint a gazdaság beindításának a kulcsa a befektetői bizalom.

A miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte. Közölte, hogy kiszámítható szabályokat kell hozni, tisztességes versenyt teremteni, zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, és átlátható támogatásokat. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, hogy „az ágazat újra megfelelően legyen stratégiailag irányítva” – mondta.

Az energia területén célzott energiahatékonysági programokat nevezett szükségesnek, és átlátható nukleáris stratégiát, felül kell vizsgálni a PAKS 2 szerződéseit – mondta.

Már meg is kezdődtek a Tisza-kormány jövendő minisztereinek parlamenti bizottsági meghallgatásai

Ma és holnap tartják a leendő Tisza‑kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatását. Kapitány István, Tanács Zoltán, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt és Bóna Szabolcs meghallgatása hétfőn 8 órakor már meg is kezdődött. Az új miniszterek kedden délután, az Országgyűlés plenáris ülésén már esküt is tehetnek.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit hozzátette: hosszú idő után visszatértek a last minute utak.
 

Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz

Reggel 8 órakor kezdődött a parlamentben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatása. A helyszínen jelenlévő személyek alapján lehet következtetni a tárca szakmai csapatára, jelen van Vokó Zoltán, Svéd Tamás, Porpáczy Krisztina, Ilku Lívia és Buga László. Hegedűs Zsolt miniszteri expozéjából kiderült: feláll a miniszter mellett egy tanácsadó testület, melynek tagja lesz Karikó Katalin Nobel-díjas tudós. Öt államtitkárság áll fel a minisztériumon belül, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz újra, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre, az Országos Kórházi Főigazgatóságot új alapokra helyezik, létrejön egy minisztériumtól minőségellenőrzési hatóság, valamint klinikai kiválósági központot alapítanak. Arról is beszélt, hogy számtalan új intézkedést, intézményt, hatóságot hoznak létre, főleg a brit egészségügyi rendszer mintájára.

Kimondta Orbán Anita: az Európai Unió nem feltétel nélküli igazodást vagy az érdekek feladását várja el Magyarországtól

Orbán Anita meghallgatásán egyértelmű nyugati elköteleződést, a nemzetközi bizalom helyreállítását és az uniós források lehívását nevezte meg fő céljaként.

Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

Iran is reported to want lifting of the US naval blockade, recognition of Iranian sovereignty over the Strait of Hormuz and compensation for war damage.

2026. május 11. 09:14
2026. május 11. 08:50
