Kapitány István a parlamenti bizottság előtt: külön turisztikai államtitkárság alakul, az első 100 nap kulcsfontosságú lesz

A következő négy évben minden erőmmel és tudásommal a magyar gazdaságot fogom szolgálni – jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán hétfőn Budapesten, aki szerint a gazdaság beindításának a kulcsa a befektetői bizalom.

A miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte. Közölte, hogy kiszámítható szabályokat kell hozni, tisztességes versenyt teremteni, zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, és átlátható támogatásokat. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, hogy „az ágazat újra megfelelően legyen stratégiailag irányítva” – mondta.

Az energia területén célzott energiahatékonysági programokat nevezett szükségesnek, és átlátható nukleáris stratégiát, felül kell vizsgálni a PAKS 2 szerződéseit – mondta.