ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.41
usd:
301.55
bux:
134281.99
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gibraltár.
Nyitókép: Wikipédia

Amerikai tengeralattjáró tűnt fel Gibraltárnál – beindultak a találgatások, hogy mire készülhet Donald Trump

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az elmúlt két és fél évtizedben mindössze harmadszor fordult elő, hogy Ohio-osztályú, nukleáris meghajtású tengeralattjáró tűnt fel a nyilvánosság előtt Gibraltárban. Egyes vélemények szerint ez a fejlemény tovább fokozhatja a Hormuzi-szorosban kialakult feszültséget.

Vasárnap egy amerikai tengeralattjáró hajózott be Gibraltárnál a Földközi-tenger medencéjébe, ami meglehetősen szokatlan jelenség. Az Ohio-osztályú, nukleáris meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárót le is fotózták, miközben áthaladt a Gibraltári-szoroson. A járművet a Királyi Haditengerészet gibraltári rajának járőrhajói, a helyi védelmi rendőrség egységei, valamint a Királyi Tengerészgyalogság kísérték – írja a Portfolio az Army Recognition beszámolója alapján.

A USS Alaska (SSBN–732) nevű tengeralattjáró végül a South Mole haditengerészeti támaszponton kötött ki, de a küldetéséről vagy útvonalának további részleteiről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.

A USS Alaska a georgiai Kings Bay haditengerészeti támaszponton állomásozó 20. tengeralattjáró-századhoz tartozik, és akár 20 Trident II D5 típusú nukleáris ballisztikus rakétát is hordozhat.

Az Old Submariner szakportál szerint az elmúlt 25 évben mindössze harmadszor fordult elő, hogy Ohio-osztályú tengeralattjáró tűnt fel a nyilvánosság előtt Gibraltárban. Mint írják, az ilyen tengeralattjárók nyilvános jelenléte élesen eltér a bevett katonai gyakorlatoktól.

Egyes vélemények szerint nem véletlen, hogy éppen most bukkant fel az amerikai tengeralattjáró, ugyanis Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát, amelyet a tűzszüneti és nukleáris keretmegállapodás-javaslatra adott, ez pedig tovább fokozhatja a Hormuzi-szorosban kialakult helyzetet. Teherán azt követelte, hogy a kereskedelmi hajók az iráni katonai hatóságokkal egyeztessék, mely útvonalakon halasnak, miközben az amerikai haditengerészet blokád alá vonta az iráni kikötők környékét.

Gibraltáron található a NATO egyik legfontosabb stratégiai tengeri bázisa. A mindössze tizennégy kilométer széles szoroson évente több mint százezer hajó halad át, és ez az egyetlen közvetlen tengeri összeköttetés az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger között. A Kings Bay-ből induló amerikai tengeralattjárók innen gyorsan elérhetik a Földközi-tenger keleti medencéjét, a Közel-Keletet, valamint a Szuezi-csatorna megközelítési útvonalait.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Amerikai tengeralattjáró tűnt fel Gibraltárnál – beindultak a találgatások, hogy mire készülhet Donald Trump

tengeralattjáró

földközi-tenger

irán

gibraltár

ballisztikus rakéta

haditengerészet

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lannert Judit nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni

Lannert Judit nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni
Szükség van a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására - mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán Budapesten hétfőn.
 

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

Gulyás Gergely új ellenzéki hozzáállást ígért

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Zelenszkij szerint féloldalas a tűzszünet, vihart kavart Európában Putyin javaslata – Híreink az ukrajnai háborúról hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti üzenetében azt mondta, bár a tűzszünet szombati életbe lépése óta Oroszország valóban tartózkodik az Ukrajna elleni rakéta- és légitámadásoktól, a frontvonalakon továbbra is folyik a harc. Vlagyimir Putyin orosz államfő azt javasolta, hogy barátja, a volt német kancellár, Gerhard Schröder lehetne közvetítő Oroszország és Európa között. Németország elutasította az ötletet, mondván a moszkvai javaslat nem tekinthető hitelesnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő botrány tört ki a West Ham-Arsenal után: szabálymódosítást kezdeményeztek, ez soha többet nem fordulhat elő

Elképesztő botrány tört ki a West Ham-Arsenal után: szabálymódosítást kezdeményeztek, ez soha többet nem fordulhat elő

Az Arsenal vasárnapi, West Ham elleni 1-0-s győzelmét követően egy korábbi Premier League-asszisztens szabálymódosítást javasolt a szögletek utáni káosz megelőzésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Risk to public is low,' officials say in update on hantavirus ship passengers returning to US

'Risk to public is low,' officials say in update on hantavirus ship passengers returning to US

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 15:40
Ukrajna egy csomagot küldene Budapestre
2026. május 11. 15:13
Iránban szabadlábra helyezték a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit
×
×