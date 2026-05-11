Amerikai tengeralattjáró tűnt fel Gibraltárnál – beindultak a találgatások, hogy mire készülhet Donald Trump

Vasárnap egy amerikai tengeralattjáró hajózott be Gibraltárnál a Földközi-tenger medencéjébe, ami meglehetősen szokatlan jelenség. Az Ohio-osztályú, nukleáris meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjárót le is fotózták, miközben áthaladt a Gibraltári-szoroson. A járművet a Királyi Haditengerészet gibraltári rajának járőrhajói, a helyi védelmi rendőrség egységei, valamint a Királyi Tengerészgyalogság kísérték – írja a Portfolio az Army Recognition beszámolója alapján.

A USS Alaska (SSBN–732) nevű tengeralattjáró végül a South Mole haditengerészeti támaszponton kötött ki, de a küldetéséről vagy útvonalának további részleteiről nem adtak tájékoztatást a hatóságok.

A USS Alaska a georgiai Kings Bay haditengerészeti támaszponton állomásozó 20. tengeralattjáró-századhoz tartozik, és akár 20 Trident II D5 típusú nukleáris ballisztikus rakétát is hordozhat.

Az Old Submariner szakportál szerint az elmúlt 25 évben mindössze harmadszor fordult elő, hogy Ohio-osztályú tengeralattjáró tűnt fel a nyilvánosság előtt Gibraltárban. Mint írják, az ilyen tengeralattjárók nyilvános jelenléte élesen eltér a bevett katonai gyakorlatoktól.

USS Alaska (SSBN 732) (tentatively identified) Ohio-class ballistic missile submarine coming into Gibraltar - May 10, 2026 SRC: X-@PeterFerrary pic.twitter.com/aU7V53tS3V — WarshipCam (@WarshipCam) May 11, 2026

Egyes vélemények szerint nem véletlen, hogy éppen most bukkant fel az amerikai tengeralattjáró, ugyanis Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát, amelyet a tűzszüneti és nukleáris keretmegállapodás-javaslatra adott, ez pedig tovább fokozhatja a Hormuzi-szorosban kialakult helyzetet. Teherán azt követelte, hogy a kereskedelmi hajók az iráni katonai hatóságokkal egyeztessék, mely útvonalakon halasnak, miközben az amerikai haditengerészet blokád alá vonta az iráni kikötők környékét.

Gibraltáron található a NATO egyik legfontosabb stratégiai tengeri bázisa. A mindössze tizennégy kilométer széles szoroson évente több mint százezer hajó halad át, és ez az egyetlen közvetlen tengeri összeköttetés az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger között. A Kings Bay-ből induló amerikai tengeralattjárók innen gyorsan elérhetik a Földközi-tenger keleti medencéjét, a Közel-Keletet, valamint a Szuezi-csatorna megközelítési útvonalait.

(Nyitóképünk illusztráció.)