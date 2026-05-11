Nyitókép: metamorworks/Getty Images

Három dolgot kellene minden sofőrnek megjegyeznie

Infostart / InfoRádió

Május 11-én van a közlekedési kultúra napja, ami a biztonságtudatos, környezettudatos és kulturáltan közlekedő emberek és a különböző közlekedési szervezetek, cégek közös ünnepnapja – erről beszélt az InfoRádióban Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke, a Közlekedési Kultúra Napja ötletgazdája.

Bíró József az InfoRádióban emlékeztetett, hogy ezt a napot 2015 óta rendezik meg országszerte az ügy iránt elkötelezett szervezetek – idén 160 –, amelyek különböző rendezvényeket szerveznek többek között Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Pécsen vagy Pakson.

Három dolgot kell megjegyeznie minden sofőrnek – emelte ki:

  • a tilosat soha,
  • a kötelezőt mindig,
  • néha, amikor a forgalmi helyzet úgy kívánja, a megengedettet se.

Ha ezt a röviden összefoglalt szabályrendszert mindenki betartaná, akkor nagyon sokat javulna a közérzetünk és a közlekedésbiztonsági helyzetünk is.

A nap üzenete véleménye szerint az, hogy együtt közlekedünk. A közlekedés önmagában nem cél, hanem eszköz, hogy eljussunk oda, ahova indultunk. A közlekedési baleset pedig váratlan, fájdalmas, kíméletlen, költséges, de megelőzhető.

A közlekedést egyfajta szükséges rossznak, frusztrációnak élik meg az emberek – tette hozzá. Arról is szólt, hogy 200 évvel korábban az ember még csak lovagolni tudott, illetve gyalogolni. Ma pedig már jóval szerencsésebbek vagyunk, hogy ennyiféle közlekedési eszközt vehetünk igénybe.

„A közlekedésbiztonsághoz a közlekedési kultúrán, a kulturált közlekedéshez pedig a közlekedés szeretetén keresztül vezet az út”

– fogalmazott a társelnök.

Hozzátette, hogy fontos megismerni a közlekedési eszközöket, közlekedési módokat, és egymásra figyelemmel, tekintettel lenni. A Közlekedési Kultúra Napjának célja, hogy minden nap a kulturált közlekedési napja legyen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

5,7-es erősségű napkitörés történt, amely szerdán súrolhatja a magnetoszférát

Május 10-én M5,7-es erősségű napkitörés történt. Az ehhez kapcsolódó koronakidobódás a hét folyamán akár a Földet is súrolhatja. Ez a jelenség a magasabb szélességi körökön sarki fény kialakulását idézheti elő - számolt be a Space.com.

A karbantartás csúszik, az MVM pedig egyelőre nem tudta megmondani, mikor áll helyre a rendszer.

A karbantartás csúszik, az MVM pedig egyelőre nem tudta megmondani, mikor áll helyre a rendszer.

'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at facilities in Nebraska and Atlanta, with one confirmed case.

