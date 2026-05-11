2026. május 11. hétfő Ferenc
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés oktatási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Soós Lajos

Lannert Judit nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni

Infostart / MTI

Szükség van a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására - mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán Budapesten hétfőn.

Hangsúlyozta: nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható, kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten.

A miniszterjelölt azt mondta,

a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek majd ki.

A tervezett intézkedések között sorolta fel a többi között a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, a tankönyvválasztási szabadság bővítését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus-továbbképzési rendszer felülvizsgálatát.

Lannert Judit rögzítette: céljuk egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti üzenetében azt mondta, bár a tűzszünet szombati életbe lépése óta Oroszország valóban tartózkodik az Ukrajna elleni rakéta- és légitámadásoktól, a frontvonalakon továbbra is folyik a harc. Vlagyimir Putyin orosz államfő azt javasolta, hogy barátja, a volt német kancellár, Gerhard Schröder lehetne közvetítő Oroszország és Európa között. Németország elutasította az ötletet, mondván a moszkvai javaslat nem tekinthető hitelesnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán konfliktus eseményeivel.

Az Arsenal vasárnapi, West Ham elleni 1-0-s győzelmét követően egy korábbi Premier League-asszisztens szabálymódosítást javasolt a szögletek utáni káosz megelőzésére.

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

