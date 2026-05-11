Lannert Judit nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni

Hangsúlyozta: nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható, kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten.
A miniszterjelölt azt mondta,
a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek majd ki.
A tervezett intézkedések között sorolta fel a többi között a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, a tankönyvválasztási szabadság bővítését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus-továbbképzési rendszer felülvizsgálatát.
Lannert Judit rögzítette: céljuk egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása.