2026. május 11. hétfő Ferenc
szlovák zászló szlovákia
Nyitókép: Pixabay

Moszkvai útja után sürgős olajipari tárgyalást hívott össze Robert Fico

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák miniszterelnök a hétvégi oroszországi látogatása után rendkívüli egyeztetést hívott össze a kőolaj szállításáért felelős Transpetrol vállalat vezetőivel. A kormányfő szerint a moszkvai tárgyalások olyan lehetőségeket vetítettek előre, amelyek segíthetnek Szlovákiának az energiaellátás terén. Robert Fico azt állította: Moszkvában olyan információkat kapott, amelyek szerint amerikai érdeklődés mutatkozik a tranzitinfrastruktúra felvásárlása iránt.

Robert Fico a hétvégén Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ahol az energetikai együttműködés is napirendre került. Putyin azt hangsúlyozta: Oroszország érdekelt a kereskedelmi kapcsolatok helyreállításában és fejlesztésében, különösen az energetika területén. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kielégítsük Szlovákia energiaforrásokkal kapcsolatos igényeit” – mondja az orosz elnök Robert Ficónak.

A szlovák miniszterelnök hazatérése után azonnal módosította programját, és sürgős megbeszélést kezdeményezett a Transpetrol képviselőivel. A találkozó középpontjában a Barátság vezetéken keresztül érkező olaj- és gázszállítások álltak. Robert Fico azt állította: Moszkvában olyan információkat kapott, amelyek szerint amerikai érdeklődés mutatkozik a tranzitinfrastruktúra felvásárlása iránt. A kormányfő ironikusan úgy fogalmazott: az oroszok eladnák az energiahordozókat az amerikaiaknak, akik aztán magasabb áron adnák tovább Európának.

Energetikai szakértők szerint egyelőre kevés konkrét információ áll rendelkezésre a tárgyalások tartalmáról. Radovan Potočár elemző úgy véli: jelenleg leginkább csak találgatni lehet arról, milyen megállapodások vagy tervek kerülhettek szóba. Szerinte akár kazahsztáni olajszállítások kérdése is felmerülhetett. Az elemző arra is emlékeztetett, hogy a Transpetrol korábban jelentős bevételeket biztosított az államnak az orosz olaj európai továbbításából.

Robert Fico egyelőre mindössze annyit közölt:

olyan lépések körvonalazódnak, amelyek Szlovákia számára kedvezőek lehetnek,

és ha ezek megvalósulnak, időben tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

A szlovák ellenzék szerint a kijelentések nem túl meggyőzőek. A Progresszív Szlovákia úgy reagált: nehezen érthető, miről is szólnak ezek a moszkvai utak, miközben Szlovákiában továbbra is rendkívül drága a benzin és a dízel. A Szabadság és Szolidaritás párt politikusa, Karol Galek pedig arra emlékeztetett: a Transpetrol alapvetően az olajszállításért felelős, ezért szerinte legfeljebb az orosz olaj tranzitdíjairól eshetett szó.

Nagy a baj Horvátországban: a tárcavezető azonnali árcsökkentést sürget

A nyári főszezon előtt egyes esetekben 20 százalékos árcsökkentésre is felszólították a horvát turisztikai ágazat szereplőit. Az intézkedésre azért van szükség, mert az utazási költségek emelkedése és a globális gazdasági bizonytalanság egyre nagyobb aggodalomra ad okot - írta meg a Croatia Week.

Magyar vállalkozások tízezrei kerülhetnek komoly bajba: lerántották a leplet a tervezett elvonás legnagyobb hibájáról

A vagyonadó önmagában nem ördögtől való, de az 1 milliárd forintos küszöb ma már félrecélzott.

'Risk to public is low,' officials say in update on hantavirus ship passengers returning to US

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

