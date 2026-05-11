A Premier League történetének legfontosabb VAR-döntésével sokat nyert az Arsenal

A VAR-döntések a Premier League-ben korábban is fontosak voltak – de egyik sem volt ennyire súlyos, a következmények pedig hozzásegíthetik az Arsenalt ahhoz, hogy 22 év után újra bajnok legyen. Ezzel szemben a West Hamet a Championship felé is küldhetik.

Amikor Wilson lövése áthaladt a gólvonalon, a West Ham szurkolói szinte megőrültek az örömtől, az Arsenal szurkolói, akik a stadion sarkában zsúfolódtak össze, hasonlóan reagáltak, csak „ellentétes előjellel”. Egészen addig, ameddig a játékvezető be nem jelentette: „A felülvizsgálat alapján a West Ham 19-es számú játékosa szabálytalanságot követett el a kapussal szemben.” Akkor már ők ünnepeltek.

Tudták: ettől kezdve az Arsenal öt ponttal a Manchester City előtt áll – miután egy meccsel többet játszott, mint a rivális. A West Ham ponthátrányban maradt a Tottenham Hotspur mögött, amely ráadásul csak hétfőn játssza le a mérkőzéséta fordulóban, tehát még növelheti is a különbséget.

A BBC kiemeli: „A Premier League videóbírói történetének legsúlyosabb döntése négy perc 11 másodpercnyi idegőrlő dráma alatt zajlott le a londoni stadionban. Ez az időszak, amely egy örökkévalóságnak tűnt, azzá a pillanattá vált, amely képes volt megváltoztatni az Arsenal és a West Ham United történelmének közvetlen menetét. Tágabban értelmezve a VAR-döntés tekinthető a szezont meghatározó pillanatnak a tabella mindkét végén.

Az Arsenal 1-0-ra vezetett a hosszabbítás előtt Leandro Trossard 83. percben szerzett góljával, amikor a West Ham cserejátékosa, Callum Wilson egy szögletet követően a zsúfolt tizenhatoson belül betalált. A West Ham ünnepelt, Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere a kezébe temette a fejét, attól tartva, hogy egy létfontosságú győzelem kicsúszott a kezeik közül, mindössze másodpercekkel a vége előtt.

Volt már ilyen dráma a VAR-ral kapcsolatban? Voltak már ilyen következményei egy Premier League-beli döntésnek? És az a tény, hogy ilyen későn történt egy feszült, nagy téttel bíró mérkőzésen, szinte elviselhetetlenné tette a várakozást azok számára, akiknek érdekeltsége volt benne.”

Az Arsenal a „gól” után azt reklamálta, hogy Pablo, az ellenfél brazil csatára szabálytalankodott David Raya kapussal szemben, miközben a West Ham kapusa (!), Mads Hermansen is felugrott fejelni. Ha megnézzük a jelenet felvételét, azt láthatjuk, hogy a tizenhatoson belül, a beívelés előtt szinte mindenki szabálytalankodott mindenki ellen. A West Ham United hívei kigyűjtötték: Lewis-Skelly, Declan Rice és Leandro Trossard is szabálytalankodott ellenfelével szemben. Azt is megjegyezték, hogy az Arsenal szinte pontosan ugyanilyen módon szerzett gólt az Aston Villa ellen, s azt megadta a játékvezető.

Nagyon érdekes elemzést írt a BBC felületén Dale Johnson. Rávilágított: „Darren Englandnek alaposan át kellett gondolnia a 2019-es bevezetés óta legjelentősebb VAR-döntést a Premier League-ben, mielőtt Chris Kavanagh játékvezetőt a képernyő elé hívta. Képzeljük el, hogy England és a VAR helyében vagyunk a Stockley Parkban. A játékvezetőre nehezedő nyomásnak hatalmasnak kellett lennie.

Ő az a játékvezető, aki 2023 szeptemberében a Premier League legnagyobb VAR-hibájáért volt felelős. Akkor félreértelmezett a pályán egy leshelyzetet, aminek következtében Luis Diaznak, a Liverpool akkori játékosának gólját érvénytelenítették a Tottenham ellen. Englandnak ezután vissza kellett küzdenie magát az élvonalbeli játékvezetésbe. Ma olyan döntéssel szembesült, amely két klub sorsát is eldöntheti. Nem hibáztathatjuk, hogy sokáig várt. Jól kellett csinálnia. Két perc 41 másodpercet töltött a felvétel minden szögletének átvizsgálásával, ellenőrizve az esetleges szabálytalanságot, a lehetséges büntetéseket.

Egész szezonban láttunk lökdösődést, átkarolást. Az Arsenal mindig is a király volt ebben, a kapusokat szorongatva és a szögleteknél körülvéve, teret teremtve és gólokat szerezve a pontrúgásokból. Az, hogy ebből ilyen döntő módon profitálnak, sokak számára ismert volt. Vajon ez más? Döntően más volt. Nehéz vitatkozni azon, hogy a spanyol válogatott kapust nem akadályozták. Pablo szabálytalansága nélkül Raya biztosan könnyen lehúzta volna a labdát.

England a többi lehetséges szabálytalanságot is megnézte, Trossard Pablón és Rice Summerville-en. Fontos, hogy az első szabálytalanság, amely közvetlenül befolyásolta a játékot, Raya ellen volt. Nem lehet büntetést kiszabni olyan szabálytalanságért, amely ezután történt.

Englandnak ezt jól kellett csinálnia - és meg is tette. Kavanagh játékvezető egy perc 15 másodpercet töltött a monitor előtt. Ő is tudta a végső döntésének következményeit. Összesen négy perc 11 másodperc eldöntheti a címet és az egyik kieső helyet. Ha ilyen sokáig kell nézni, vajon egyértelmű lehet a döntés? Ez a rossz megközelítés. Egy ilyen hatalmas, szezont meghatározó döntésnél szánj annyi időt, amennyi szükséges, hogy megbizonyosodj arról, hogy jól csinálod. S England jól csinálta.”