2026. május 11. hétfő Ferenc
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülése után tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2025. május 14-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Infostart / MTI

Tagadta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetővezető-helyettese hétfőn, hogy a titkosszolgálatok a Tisza Pártra „dolgoztak” a választási kampányban, de fontosnak nevezte ennek kivizsgálását.

Az ellenzéki politikust, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes tagját a testület ülése, Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt meghallgatása után kérdezték újságírók, fontosnak tartja-e, hogy a nemzetbiztonsági bizottság vagy akár az új parlament kivizsgálja, rádolgozhattak-e a titkosszolgálatok a Tiszára.

A politikus – aki nyilatkozatáról Facebook-oldalára tett ki videót – azt mondta: nagyon fontosnak tartja a vizsgálatot, mert ő az előző ciklusban is a bizottság tagja volt, és „semmi ilyesmi nem történt”.

„Ezt akkor fogják csak látni, ha ők maguk kivizsgálják” – jegyezte meg a kormányoldalra utalva.

Közölte: a miniszterjelölti meghallgatáson Pósfai Gábornak „félig” megadták a bizalmat, mert ugyan azt mondta, hogy a titkosszolgálatok kockára tették Magyarország biztonságát, de visszakérdezés után feltételes módra váltott. Kocsis Máté hozzátette: ezt gesztusnak vette, és jónak tartaná, ha „a kampányban megfogalmazott hamis állítások most már átkerülnének feltételes módba, és majd csak a konkrétumok után alakulnának váddá”.

Arról, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök egy interjúban azt mondta, számára a Nemzeti Sport mellett a Vadhajtások a másik „igeforrása”, Kocsis Máté úgy reagált: ez ízlésbeli kérdés, és nem akarná senkinek megszabni, mit olvashat, mit kell gondolnia. „Mindenki azt olvas ebben az országban, amit akar” – mondta, hozzátéve, hogy ő maga is szokta olvasni a Vadhajtásokat.

Hozzátette: rengeteg mindent olvas, és minden oldalon lát „ordenáréságokat”. A kérdező újságírót kettős mércével vádolta, szerinte ugyanis a „saját politikai oldalukon” nem veszik észre milyen trágárságok, „mocskos fideszezések” hangoznak el, de másokon mindent számon kérnek.

nemzetbiztonsági bizottság

fidesz

titkosszolgálat

kocsis máté

tisza párt

választás 2026

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Békeajánlatot küldött Trumpnak Amerika esküdt ellensége - Válaszolt az elnök, teljesen kiborult az iráni vezetés

Az Egyesült Államok a nemzetközi béke és biztonság legnagyobb ellensége – jelentette ki Eszmail Baghei iráni külügyi szóvivő, röviddel azután, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán béketervét.

Össze-vissza törte magát a Girón a bringás: azonnal kiszáll, ezt nyilatkozta + videó

Az ausztrál kerékpáros törött könyökkel és agyrázkódással szállt ki a versenyből, csapata azonban megkönnyebbült, hogy a sérülések nem lettek még súlyosabbak.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

