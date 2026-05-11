2026. május 11. hétfő Ferenc
Grizzley bear growling at photographer
Nyitókép: AscentXmedia/Getty Images

Medve okozhatta két ember halálát Erdélyben, engedélyt kérnek a kilövéshez

Infostart / MTI

A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték hétfőn egy medve kilövéséhez az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, a védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta. Múlt héten Székelyföldön is hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok.

Az észak-erdélyi Beszterce-Naszód megyében azután kérték a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását a Romániában védett állat kilövéséhez, hogy a helyi hatóságok szerint halálosan megsebesített egy 53 éves asszonyt.

A nő holtestét a Telcs (Telciu) községhez tartozó Bükkös (Bichigiu) település határában találták meg pénteken egy szintén elpusztult szarvasmarha tetemével együtt, a helyi hatáságok szerint mindkettőjük halálát medvetámadás okozhatta.

A hegyvidéki település nehezen megközelíthető térségében lakó asszonyt azután kezdte el keresni a családja, hogy egy napja nem válaszolt a telefonhívásukra. A rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben és boncolást rendelt el, melynek eredményét egyelőre nem ismertették.

Hétfőn azonban a helyszínen tájékozódó Stelian Dolha prefektus az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a szarvasmarha tetemét megvizsgáló állatorvos megerősítette, hogy medvetámadás történt.

A telcsi katasztrófavédelmi bizottság a környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérte a nagyvad kilövéséhez. A támadás ugyanis külterületen történt, és a helyi hatóságok csupán lakott területen tudnak saját kezdeményezésre beavatkozni.

Dolha szerint a környékbeli vadászterületen idén tavasszal mintegy 30 medvét számláltak, öttel többet, mint tavaly, az optimális létszám hat egyed lenne.

A megyei környezetvédelmi hatóság szerint a faluban hétfőn juhra támadt egy medve.

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok múlt héten Hargita megyében is, ahol múlt vasárnap egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen.

Kovács Lehel, az udvarhelyszéki község polgármestere a Maszol hírportállal közölte, hogy a vadonban egyedül élő férfi a külsérelmi nyomok alapján medvetámadás áldozata lehetett. Arról is beszámolt, hogy a helyszínelő rendörökre is rátámadt egy medve, melyet végül zajcsapással űztek el.

A Hargita megyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a helyszínen egy 65 éves helybéli férfi holtestét találták meg és boncolást rendeltek el. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult vizsgálat.

Emberre támadt egy medve szombaton a Kovászna megyei Zágonbárkányban (Barcani) is, az áldozat - egy helybéli férfi - Kommandóról igyekezett haza az erdőn át, amikor a falutól pár száz méterre rárontott egy bocsos medve - írta a Székelyhon.

Sikerült elmenekülnie és segítséget kérni, a karjain és a mellkasán szenvedett sérüléseket.

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) adatai szerint Romániában az elmúlt időszakban megnőtt a medvék lakott területen való jelenléte miatt kiadott telefonos riasztások száma. A román hatóságok a bocsos anyamedvék, valamint a párzási időszak miatt a szokottnál is nagyobb veszélyre figyelmeztetnek.

Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják.

Eszerint az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne. A településekre bejáró vadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, több mint tíz halállal végződött.

A román törvényhozás áprilisban a medveállomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázásáról döntött. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által előterjesztett törvénytervezet 2026-ra és 2027-re a korábbi 426 helyett évi 859 barnamedve kilövését írja elő megelőzési céllal.

A választások után beinduló igazságszolgáltatásról, az Európai Bizottságból a magyar belpolitikába való visszatérésről, a választási vereség okairól, a Tisza-kormány várható kétharmados törvénykezéséről, az uniós források hazahozatalának kihívásairól és a minisztériumi átadás-átvételről is beszélt Navracsics Tibor, az Orbán-kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere az InfoRádió Aréna című műsorában.
