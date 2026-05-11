Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a rendőrség

A tájékoztatás szerint online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó.

Ezért kérik, hogy amennyiben bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve, ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a Telefontanú zöldszámán: 06-80/555-111.