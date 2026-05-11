2026. május 11. hétfő Ferenc
Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesz a kormány szóvivője – jelentette be Magyar Péter 2026. május 11-én.
Három újságírónő is kormányszóvivő lesz, jelentette be Magyar Péter – fotó

„Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát” – tette közzé Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

„Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik a sajtóval. Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

„A Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire” – tette hozzá.

Magyar Péter leírása szerint

„Szondi Vanda Mátészalkáról érkezett. Pályáját a Duna Televízióban kezdte, később az RTL Hírigazgatóságán dolgozott tizenkét évig. Ez idő alatt háromszor tiltották ki a Parlamentből, mert kérdezni mert. Kétgyermekes édesanyaként különösen fontos számára, hogy gyermekeink ne gyűlöletkampányok, félelemkeltő plakátok és háborús uszítás közepette nőjenek fel.

Magyar Éva Nagykanizsáról indult. Újságírói pályáját a helyi televízióban kezdte, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta. Nyugat-magyarországi tudósítóként, később a Híradó politikai riportereként hosszú éveken át az emberek életét befolyásoló döntésekről tájékoztatott. Szeretné, ha lánya egy európaibb, békésebb, működő és emberséges Magyarországon válna felnőtté.

Köböl Anita Budapesten született, és közel két évtizede dolgozik műsorvezetőként. 2022 óta az ATV csapatában közéleti és aktuálpolitikai témákkal foglalkozott, munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el. Édesanyaként pontosan tudja, miért fontos, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsünk. Hisz abban, hogy a jó kormányzás meghallgatással kezdődik: figyelemmel, megértéssel és valódi megoldások keresésével.”

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába
A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Békeajánlatot küldött Trumpnak Amerika esküdt ellensége - Válaszolt az elnök, teljesen kiborult az iráni vezetés

Az Egyesült Államok a nemzetközi béke és biztonság legnagyobb ellensége – jelentette ki Eszmail Baghei iráni külügyi szóvivő, röviddel azután, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán béketervét.

Össze-vissza törte magát a Girón a bringás: azonnal kiszáll, ezt nyilatkozta + videó

Az ausztrál kerékpáros törött könyökkel és agyrázkódással szállt ki a versenyből, csapata azonban megkönnyebbült, hogy a sérülések nem lettek még súlyosabbak.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

