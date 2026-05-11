Három újságírónő is kormányszóvivő lesz, jelentette be Magyar Péter – fotó

„Magyarország új kormánya partneri viszonyra törekszik a sajtóval. Amikor válaszolunk a kérdésekre, nem kegyet gyakorlunk, hanem kötelességünket teljesítjük. Mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mit, miért és hogyan tesz a kormányuk” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

„A Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire” – tette hozzá.

Magyar Péter leírása szerint

„Szondi Vanda Mátészalkáról érkezett. Pályáját a Duna Televízióban kezdte, később az RTL Hírigazgatóságán dolgozott tizenkét évig. Ez idő alatt háromszor tiltották ki a Parlamentből, mert kérdezni mert. Kétgyermekes édesanyaként különösen fontos számára, hogy gyermekeink ne gyűlöletkampányok, félelemkeltő plakátok és háborús uszítás közepette nőjenek fel.

Magyar Éva Nagykanizsáról indult. Újságírói pályáját a helyi televízióban kezdte, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta. Nyugat-magyarországi tudósítóként, később a Híradó politikai riportereként hosszú éveken át az emberek életét befolyásoló döntésekről tájékoztatott. Szeretné, ha lánya egy európaibb, békésebb, működő és emberséges Magyarországon válna felnőtté.

Köböl Anita Budapesten született, és közel két évtizede dolgozik műsorvezetőként. 2022 óta az ATV csapatában közéleti és aktuálpolitikai témákkal foglalkozott, munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el. Édesanyaként pontosan tudja, miért fontos, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsünk. Hisz abban, hogy a jó kormányzás meghallgatással kezdődik: figyelemmel, megértéssel és valódi megoldások keresésével.”