ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.16
usd:
301.69
bux:
134400.81
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt hétfőn.

Cikkünk frissül!

Tarr Zoltán arról beszélt: a Fidesz–KDNP közösségeket lebontó politikája után a Tisza-kormány célja, hogy lebontsa a gyűlölet falait. Arra vállalkoznak, hogy a közösségekkel, a családokkal, az iskolai, a munkahelyi és nemzetiségi közösségekkel együttműködve építsék a társadalmat, mindenkinek lehetőséget adva arra, hogy szabadon, békében gyakorolhassa a nyelvét, kultúráját, vallását.

Ennek részeként a választási rendszert a bizottsággal, illetve a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve, dialógust folytatva módosítani fogják, hogy az valóban megfeleljen a magyarországi nemzetiségek helyzetének, és ne tehesse kívülről érkező politikai befolyás áldozatává a nemzetiségi képviseletet – mondta.

A miniszterjelölt kiemelte: ahogy a teljes oktatás, úgy a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik. A kormány támogatni, finanszírozni fogja a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket, amelyek életbevágóan fontosak a nemzetiségek fennmaradásához, kultúrájuk megőrzéséhez és ahhoz, hogy Magyarország egy „sokszínű, békés és nyugodt ország legyen” – jelezte Tarr Zoltán.

Kezdőlap    Belföld    Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

országgyűlés

tarr zoltán

választás 2026

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegedűs Zsolt jövendő egészségügyi miniszter máris komoly ígéreteket tett
Bizottsági meghallgatás

Hegedűs Zsolt jövendő egészségügyi miniszter máris komoly ígéreteket tett
Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés egészségügyi bizottságában hétfőn. Karikó Katalin is kormányzati szerepet kap.
 

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Kapitány István: marad a lakossági rezsicsökkentés, nem válunk le teljesen az orosz energiáról

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Megkezdődtek a Tisza-kormány jövendő minisztereinek parlamenti bizottsági meghallgatásai

Vitézy Dávid jövendő közlekedési miniszter máris fontos bejelentést tett

Munkába kezd az új Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
 

Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Kedden folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi üzemanyagpiaci árakat illetően - írja a holtankoljak. Ez a fogyasztói árakat nem érinti, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: hatalmas jéggel és orkánerejű széllel csap le ránk az év első komoly frontja

Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: hatalmas jéggel és orkánerejű széllel csap le ránk az év első komoly frontja

A déli óráktól heves zivatarokra, 90 km/órát meghaladó széllökésekre, felhőszakadásra és jégesőre kell készülni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 11:18
Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát
2026. május 11. 11:07
Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com
×
×