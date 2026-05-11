ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.16
usd:
301.69
bux:
134400.81
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Balogh Zoltán

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyar termékek arányát nem csak a kereskedelmi láncokban, a közvetlen értékesítésben és a közétkeztetésben is növelni kell – mondta parlamenti bizottsági meghallgatásán Bóna Szabolcs jövendő agrárminiszter, aki felülvizsgálná az agrárkamara tevékenységét.

Az agrárium és az élelmiszeripar stratégiai kérdés, küldetés és komoly felelősség egyúttal, hiszen 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon – mondta kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn, az Országgyűlés Agrár- és élelmiszergazdasági bizottsága előtt Bóna Szabolcs.

Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt szerint számos kihívásra kell választ adni a klímaváltozástól kezdve a gazdasági környezet átalakulásán át demográfiai és munkaerőpiaci kérdésekig. Az elmúlt időszakban az agrártársadalomban sokszor hiányzott a problémák feltárásához nélkülözhetetlen őszinteség, valamint a jogszabályalkotáshoz szükséges társadalmi vita. Az új kormány fontosnak tekinti a rendelkezésre álló tudás hasznosítását, és bízik benne, hogy a magyar agrárium sokszor bizonyított alkalmazkodóképessége az éghajlati kihívások megoldásához is hozzájárulhat – tette hozzá.

A legsürgetőbb feladatok közül kiemelte a gazdatársadalom nemzedékváltását, de nem kizárólag örökléstámogatással, hiszen, tette hozzá, vannak fiatalok, akik a mezőgazdaságban képzelik el a jövőjüket, de nem áll a rendelkezésükre a kezdéshez szükséges tőke. Segíthetne viszont, ha sikerülne őket összekötni azokkal, akik nem tudják továbbadni a gazdaságukat.

Felkészült utánpótlásra a feldolgozóiparban is szükség lenne, ám ennek érdekében korszerűsítésre szorul a szakképzés – mondta Bóna Szabolcs, sürgetve a termékpályák és az ellátási láncok fejlesztését is. Kiemelte:

a magyar termékek arányát nem csak a kereskedelmi láncokban, a közvetlen értékesítésben és a közétkeztetésben is növelni kell.

A fogyasztók könnyebb elérése új lehetőségeket nyithat a kis- és közepes gazdák előtt, de a magasabb hozzáadott érték előállítására és termelői összefogásokra is ösztönözni kell őket, hogy legyen jövőjük a mérethatékonysági versenyben.

A magyar agrár- és élelmiszergazdaság jövője múlhat a szervezettségen és az összefogáson, a fejlődési pálya kialakítása pedig olyan stratégiát igényel, amely a termelők, a szakmai szervezetek és a társadalmi igények felmérésén alapul. A magyar agrárium előtt nincs más jövő, mint alapanyagtermelésből továbblépni magasabb feldolgozottsági szintre, ám ehhez mostantól sok mindent másképp kell csinálni – fogalmazott.

Kérdésekre válaszolva a miniszterjelölt kijelentette, hogy

a magyar föld nemzeti kincs, amit magyar kézben kell tartani, megakadályozva a külföldi tulajdonszerzést gazdasági társaságokon keresztül, a földtörvényt egyéni érdekek nem írhatják felül.

Véleménye szerint a külföldről érkező agrártermékeknél nem az a fontos, honnan származnak, hanem az, hogy milyen minőségűek és Magyarország tud-e ezekkel versenyezni. Felül kell vizsgálni, mit lehet versenyképesen megtermelni, hiszen technológiai fejlesztésekkel és hatékonyságjavítással számos új termék és termékkör lenne előállítható belföldön - vélekedett.

Közölte továbbá, hogy az új kormány szeretné fenntartani a 80 százalékos költségvetési társfinanszírozást, ami eddig az uniós agrártámogatásokhoz járt, de ehhez előbb fel kell mérni a költségvetés állapotát.

Az aszálykárok enyhítésében a megelőzés jelentőségét és a technológiahasználat átgondolását emelte ki, sürgetve a vízmegőrzést és a szántóföldi művelés kultúraváltását. Magyarország előtt a talajmegújítás ugyancsak komoly kihívás, a káros művelési gyakorlatok helyett a talajregenerálást kell ösztönözni. A kormány azt nem akarja megszabni senkinek, hogy mit termeljen, de a lehetőségek függvényében segít megtalálni a gazdáknak a lehető legjobb megoldásokat – tette hozzá.

Sürgette egyúttal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) átalakítását „valódi érdekképviseletet ellátó” szervezetté, a működése ugyanis „kisiklott”, a szervezet politikai tevékenységbe kezdett. A falugazdászok munkája továbbra is fontos, de át kell gondolni számos funkció működtetését, emellett átvilágításra és új választási eljárásra is szükség van az agrárkamarában – mondta.

Bóna Szabolcs jelölését a bizottság 2 tartózkodás mellett 7 szavazattal támogatta.

A meghallgatást követő sajtótájékoztatón a miniszterjelölt közölte, hogy a lehető leggyorsabban megvizsgálják a hozzáférési lehetőségeket az öntözővízhez, de számos intézkedésről csak a költségvetés ismeretében lehet dönteni, akárcsak a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentéséről vagy az áfacsökkentés kiterjesztéséről más élelmiszerekre. Bóna Szabolcs a földtörvény módosítását társadalmi konszenzus alapján tartja csak elképzelhetőnek, továbbá ellenzi a tőkebefektetők kontroll nélküli belépését a földpiacra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

országgyűlés

bóna szabolcs

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegedűs Zsolt jövendő egészségügyi miniszter máris komoly ígéreteket tett
Bizottsági meghallgatás

Hegedűs Zsolt jövendő egészségügyi miniszter máris komoly ígéreteket tett
Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés egészségügyi bizottságában hétfőn. Karikó Katalin is kormányzati szerepet kap.
 

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Kapitány István: marad a lakossági rezsicsökkentés, nem válunk le teljesen az orosz energiáról

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Megkezdődtek a Tisza-kormány jövendő minisztereinek parlamenti bizottsági meghallgatásai

Vitézy Dávid jövendő közlekedési miniszter máris fontos bejelentést tett

Munkába kezd az új Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
 

Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Kedden folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi üzemanyagpiaci árakat illetően - írja a holtankoljak. Ez a fogyasztói árakat nem érinti, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: hatalmas jéggel és orkánerejű széllel csap le ránk az év első komoly frontja

Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: hatalmas jéggel és orkánerejű széllel csap le ránk az év első komoly frontja

A déli óráktól heves zivatarokra, 90 km/órát meghaladó széllökésekre, felhőszakadásra és jégesőre kell készülni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 11:36
Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény
2026. május 11. 11:07
Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com
×
×