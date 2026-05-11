2026. május 11. hétfő Ferenc
Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz a Nemzeti Választási Irodában (NVI), miután hivatalosan befejezõdött a szavazás az országgyûlési választáson 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is

Infostart / MTI

Semmilyen összefüggés nincs Melléthei-Barna Márton, a Tisza volt igazságügyminiszter-jelöltjének önkéntes visszalépése és a hivatalban lévő tisztviselők lemondásának igénye között – kommentálta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn a Facebookon a Tisza Párt jogi vezetője, országgyűlési képviselője lemondásokra felszólító megnyilatkozását.

Melléthei-Barna Márton vasárnap lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét, utalva saját miniszteri jelöltségétől való visszalépésére, és hangsúlyozva, hogy "lemondani nem gyengeség, hanem erő".

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban azt írta: sem Horn Gyula, sem Orbán Viktor, sem Medgyessy Péter nem érezte úgy, hogy győzelme egyben felhatalmazás a választási cikluson túlnyúló megbízatású köztársasági elnök és az összes közjogi méltóság leváltására.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: Magyarországon 1990-ben volt rendszerváltoztatás, addig diktatúra volt, azóta demokrácia van, az ezzel ellentétes "évtizedes baloldali gondolatkísérleteket" éppen a Tisza Párt győzelme, és az azt követő rendezett és korrekt hatalomátadás cáfolja. A demokratikus rendszer mindig javítható, és erre a Tisza Pártnak minden felhatalmazása megvan, ha azonban valaki a demokratikus rendszert le akarja váltani, akkor marad a visszatérés a diktatúrához - értékelt.

Gulyás Gergely posztjában azt írta: Melléthei-Barna Mártonról - akivel egy egyetemi évfolyamon tanultak jogot - nem feltételezi, hogy diktatúrát akarna. "Akkor viszont milyen célt szolgál, mire jó a közjogi méltóságok fenyegetése?" - tette fel a kérdést.

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába
Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?

Gyengüléssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben azt követően, hogy a múlt héten többéves csúcsokat ostromolt a magyar deviza. Elsősorban a nemzetközi hangulat romlása tett be a forintnak, a közel-keleti háború kapcsán megint rossz híreket kaptak a befektetők, ami miatt a dollár erősödésnek indult.

Átfogó oktatási reformot hirdetett Lannert Judit: három elvet emelne be az iskolákba a Tisza minisztere

Gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségre épülő, korszerű oktatási rendszert ígért hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

