Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is

Melléthei-Barna Márton vasárnap lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét, utalva saját miniszteri jelöltségétől való visszalépésére, és hangsúlyozva, hogy "lemondani nem gyengeség, hanem erő".

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban azt írta: sem Horn Gyula, sem Orbán Viktor, sem Medgyessy Péter nem érezte úgy, hogy győzelme egyben felhatalmazás a választási cikluson túlnyúló megbízatású köztársasági elnök és az összes közjogi méltóság leváltására.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: Magyarországon 1990-ben volt rendszerváltoztatás, addig diktatúra volt, azóta demokrácia van, az ezzel ellentétes "évtizedes baloldali gondolatkísérleteket" éppen a Tisza Párt győzelme, és az azt követő rendezett és korrekt hatalomátadás cáfolja. A demokratikus rendszer mindig javítható, és erre a Tisza Pártnak minden felhatalmazása megvan, ha azonban valaki a demokratikus rendszert le akarja váltani, akkor marad a visszatérés a diktatúrához - értékelt.

Gulyás Gergely posztjában azt írta: Melléthei-Barna Mártonról - akivel egy egyetemi évfolyamon tanultak jogot - nem feltételezi, hogy diktatúrát akarna. "Akkor viszont milyen célt szolgál, mire jó a közjogi méltóságok fenyegetése?" - tette fel a kérdést.