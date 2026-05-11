2026. május 11. hétfő Ferenc
Egy férfi késsel a kezében,
Nyitókép: Getty Images/bortn76

Csúf véget ért az apa-fiú italozás

Infostart / MTI

Az idősebb férfinak sikerült legalább az egyik kést kiütni az őt megtámadó fia kezéből, de a másikkal így is többször megszúrta. A fiatalabb férfinak most emberölés kísérlete miatt kell felelnie.

Emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki késekkel támadt az apjára – közölte hétfőn a vádhatóság.

A vádirat szerint a férfi együtt élt apjával Fóton. Mindketten gyakran ittak alkoholt, sokszor voltak köztük viták. A vádlottnak nem volt rendszeres jövedelme.

2025 március 5-én, italozás után ismét összevesztek, és a vádlott két késsel támadt apjára. Az apa a járásához szükséges bottal kiütötte a fia egyik kezéből a kést, a vádlott azonban a másik késsel kétszer megszúrta őt. Az apa a bottal védekezett és végül kilökdöste fiát az udvarra.

A vádlott ugyan felhívta a mentőket és a rendőrséget is, de csak annyit kért a hatóságoktól, hogy az apját szállítsák el a pszichiátriára.

A főügyészség szerint a férfi szándéka apja életének kioltására irányult. A letartóztatásban lévő férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolják és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozzák.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

A választások után beinduló igazságszolgáltatásról, az Európai Bizottságból a magyar belpolitikába való visszatérésről, a választási vereség okairól, a Tisza-kormány várható kétharmados törvénykezéséről, az uniós források hazahozatalának kihívásairól és a minisztériumi átadás-átvételről is beszélt Navracsics Tibor, az Orbán-kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere az InfoRádió Aréna című műsorában.
Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni

Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

 

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a héten Tokióba látogat, mielőtt csatlakozik Donald Trumphoz a kínai elnökkel tervezett csúcstalálkozón. Az ázsiai körút első állomásán két kulcsfontosságú téma áll majd a tárgyalások középpontjában - írta a Bloomberg.

A jégkorong egyik legpatinásabb tornáját, a davosi Spengler-kupát idén a Team Canada részvétele nélkül rendezik meg.

Earlier, Starmer promised to prove "doubters wrong". More than 50 MPs have now publicly urged him either to quit immediately or set out a timetable to leave.

2026. május 11. 16:50
Kattant a bilincs az álrendőrök csuklóján
2026. május 11. 16:13
Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy jordán férfi
