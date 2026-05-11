Csúf véget ért az apa-fiú italozás

Emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki késekkel támadt az apjára – közölte hétfőn a vádhatóság.

A vádirat szerint a férfi együtt élt apjával Fóton. Mindketten gyakran ittak alkoholt, sokszor voltak köztük viták. A vádlottnak nem volt rendszeres jövedelme.

2025 március 5-én, italozás után ismét összevesztek, és a vádlott két késsel támadt apjára. Az apa a járásához szükséges bottal kiütötte a fia egyik kezéből a kést, a vádlott azonban a másik késsel kétszer megszúrta őt. Az apa a bottal védekezett és végül kilökdöste fiát az udvarra.

A vádlott ugyan felhívta a mentőket és a rendőrséget is, de csak annyit kért a hatóságoktól, hogy az apját szállítsák el a pszichiátriára.

A főügyészség szerint a férfi szándéka apja életének kioltására irányult. A letartóztatásban lévő férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolják és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozzák.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.