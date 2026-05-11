2026. május 11. hétfő Ferenc
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium leköszönõ parlamenti államtitkára, a KDNP frakcióvezetõje az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

ELŐZMÉNYEK

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) képviselői az országgyűlési bizottsági meghallgatásokon a miniszterjelölt személyes képessége, szakmai múltja és elképzelése alapján szavaznak igennel, nemmel vagy tartózkodással – közölte Rétvári Bence frakcióvezető.

Rétvári Bence kifejtette:

  • igennel szavaznak azokra, akiknek a programja egybevág a Fidesz–KDNP szakpolitikai programjával.
  • Tartózkodással szavaznak, ahol a miniszterjelölt elképzelései között vannak rokonszenvesek és aggályosak is, de megadják a lehetőséget a jelöltnek, mert lehet, hogy számukra is elfogadható döntéseket hoz a jövőben.
  • Nemmel szavaznak abban az esetben, ahol a 16 év eredményeinek letagadását látják, és az elmúlt években elért eredményeket veszélyezteti a jelölt programja

– fejtette ki.

Hangsúlyozta: nekik nem a miniszterjelölt pártállása számít, hanem a személyes képességei, a szakmai múltja, és legfőképp az elképzelései.

Aki hasonló célokat tűz ki maga elé, mint amiket a Fidesz–KDNP is fontosnak tart, azt támogatni fogják, aki a számukra fontos értékek mentén akar dolgozni annak megadják az esélyt.

A KDNP frakcióvezetője rögzítette: 2,5 millió magyar ember szavazata viszont arra is kötelezi őket, hogy akik le akarják rombolni 16 év eredményeit, azokkal szemben kiállnak és minden erejükkel megvédik a családpolitikában, patrióta gazdaságpolitikában, alacsony adókban, a migráció elutasításában, közbiztonságban, rezsicsökkentésben, 14. havi nyugdíj bevezetésében, a szegénység csökkentésében, nemzetpolitikában, az egyházak szabad működésében és számtalan más területen elért nemzeti vívmányokat.

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?

Gyengüléssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben azt követően, hogy a múlt héten többéves csúcsokat ostromolt a magyar deviza. Elsősorban a nemzetközi hangulat romlása tett be a forintnak, a közel-keleti háború kapcsán megint rossz híreket kaptak a befektetők, ami miatt a dollár erősödésnek indult.

Átfogó oktatási reformot hirdetett Lannert Judit: három elvet emelne be az iskolákba a Tisza minisztere

Gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségre épülő, korszerű oktatási rendszert ígért hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

