Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Rétvári Bence kifejtette:

igennel szavaznak azokra, akiknek a programja egybevág a Fidesz–KDNP szakpolitikai programjával.

Tartózkodással szavaznak, ahol a miniszterjelölt elképzelései között vannak rokonszenvesek és aggályosak is, de megadják a lehetőséget a jelöltnek, mert lehet, hogy számukra is elfogadható döntéseket hoz a jövőben.

Nemmel szavaznak abban az esetben, ahol a 16 év eredményeinek letagadását látják, és az elmúlt években elért eredményeket veszélyezteti a jelölt programja

– fejtette ki.

Hangsúlyozta: nekik nem a miniszterjelölt pártállása számít, hanem a személyes képességei, a szakmai múltja, és legfőképp az elképzelései.

Aki hasonló célokat tűz ki maga elé, mint amiket a Fidesz–KDNP is fontosnak tart, azt támogatni fogják, aki a számukra fontos értékek mentén akar dolgozni annak megadják az esélyt.

A KDNP frakcióvezetője rögzítette: 2,5 millió magyar ember szavazata viszont arra is kötelezi őket, hogy akik le akarják rombolni 16 év eredményeit, azokkal szemben kiállnak és minden erejükkel megvédik a családpolitikában, patrióta gazdaságpolitikában, alacsony adókban, a migráció elutasításában, közbiztonságban, rezsicsökkentésben, 14. havi nyugdíj bevezetésében, a szegénység csökkentésében, nemzetpolitikában, az egyházak szabad működésében és számtalan más területen elért nemzeti vívmányokat.