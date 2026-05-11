Jelentős méretű erdőtűz egy fenyőerdőben.
Nyitókép: Unsplash

Új hírek a csernobili tűzről és a sugárzásról

Infostart / MTI

A tűz május 7-én keletkezett, a szakembereknek mostanra sikerült meghatározni, hogy pontosan hol. A tűzoltók a sugárfertőzött terület szakértőivel közösen dolgoznak az oltáson.

Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben, Ukrajnában – közölte hétfőn a kijevi energiaügyi minisztérium.

Az Interfax-Ukraina hírügynökség tudósítása szerint folytatódik a Csernobili Sugárzásökológiai Bioszféra-rezervátum területén május 7-én keletkezett tűz oltása. „A tüzet lokalizálták, a helyi katasztrófavédelmi alakulatok a zárt övezet szakértőivel közösen folytatják a tűzoltást” – írta a tárca a Telegramon.

Az övezetben nem mértek határértéket meghaladó szintet a gammasugárzásban. A háttérsugárzás szintje sem haladja meg a havi átlagértékeket.

A múlt század végén véglegesen leállított csernobili atomerőmű körül az 1986-os nukleáris katasztrófát követően, amely a Szovjetunió területén több mint 200 ezer négyzetkilométeren radioaktív szennyeződéshez vezetett, 30 kilométeres zárt övezetet hoztak létre. 2016-ban rezervátumot létesítettek a növény- és állatvilág megőrzése, a hidrológiai rendszer stabilizálása, a sugárszennyezett területek rehabilitációja, valamint tudományos kutatások érdekében. A rezervátum területe mintegy 227 ezer hektár, ami a zárt övezet kétharmadát teszi ki.

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába
A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Holnap jelent a Magyar Telekom - Kiderül, tart-e még a növekedés

Beindul a héten a hazai gyorsjelentési szezon, sorra jelentenek a blue chipek, kedden közzéteszi első negyedéves számait a Magyar Telekom is. Mutatjuk, mit várnak az elemzők a főbb sorokon a konszenzus alapján.

Össze-vissza törte magát a Girón a bringás: azonnal kiszáll, ezt nyilatkozta + videó

Az ausztrál kerékpáros törött könyökkel és agyrázkódással szállt ki a versenyből, csapata azonban megkönnyebbült, hogy a sérülések nem lettek még súlyosabbak.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

