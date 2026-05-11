ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
301.85
bux:
133526.59
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Rákosrendezõ mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat zsûrijének társelnöke a tervpályázat eredményhirdetésén a margitszigeti Kristály Színtérben 2026. március 31-én. Az elsõ helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette, társaik a német Cityförster, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, a szlovák Marko and the Placemakers, és a magyar Sporaarchitects Kft. volt.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Vitézy Dávid jövendő közlekedési miniszter máris fontos bejelentést tett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Tárkányi Zsolt, Debrecen tiszás országgyűlési képviselője lesz a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára – jelentette be Vitézy Dávid, a miniszteri poszt várományosa hétfőn a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid – akit kinevezése előtt hétfőn délelőtt hallgat meg az Országgyűlés szakbizottsága – közölte: Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkárként képviseli majd a tárcát, a közlekedéssel, építészettel, beruházással kapcsolatos ügyeket az Országgyűlésben, valamint tartja a kapcsolatot a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval.

Tárkányi Zsolt a videóban közölte: több mint tíz éve ismerik egymást Vitézy Dáviddal, akit közlekedési témákban sokat kérdezett újságíróként.

Most együtt fogunk azon dolgozni, hogy egész Magyarországon jobb legyen a közlekedés, átláthatóbbak legyenek a beruházások, és megvalósítsuk a Tisza emberséges és működő Magyarországhoz vezető programját – tette hozzá.

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid jövendő közlekedési miniszter máris fontos bejelentést tett

országgyűlés

vitézy dávid

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már meg is kezdődtek a Tisza-kormány jövendő minisztereinek parlamenti bizottsági meghallgatásai

Már meg is kezdődtek a Tisza-kormány jövendő minisztereinek parlamenti bizottsági meghallgatásai

Ma és holnap tartják a leendő Tisza‑kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatását. Kapitány István, Tanács Zoltán, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt és Bóna Szabolcs meghallgatása hétfőn 8 órakor már meg is kezdődött. Az új miniszterek kedden délután, az Országgyűlés plenáris ülésén már esküt is tehetnek.
 

Vitézy Dávid jövendő közlekedési miniszter máris fontos bejelentést tett

Kapitány István: külön turisztikai államtitkárság alakul, az első 100 napban minden szerződést át kell nézni, a Paks 2 beruházásét is

Orbán Anita jövendő külügyminiszter a parlamenti bizottság előtt: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Munkába kezd az új, Tisza-többségű Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit hozzátette: hosszú idő után visszatértek a last minute utak.
 

Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?

Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?

Gyengüléssel kezdett hétfő reggel a forint az euróval szemben azt követően, hogy a múlt héten többéves csúcsokat ostromolt a magyar deviza. Elsősorban a nemzetközi hangulat romlása tett be a forintnak, a közel-keleti háború kapcsán megint rossz híreket kaptak a befektetők, ami miatt a dollár erősödésnek indult.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista

Szabályosan özönlenek ezekre a vidéki településekre a városiak? Itt a friss 2026-os toplista

Lapunk már több éve vizsgálja az állandó lakosság változását egy és öt év távlatában a magyarországi településeken, most elkészült a 2026-os ranglista.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

Iran is reported to want lifting of the US naval blockade, recognition of Iranian sovereignty over the Strait of Hormuz and compensation for war damage.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 09:26
Óriási, több kilométeres torlódás van az egyik magyar autópályán
2026. május 11. 09:14
Villamos és autó ütközött, pótlóbuszok járnak
×
×