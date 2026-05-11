HOUSTON, TEXAS - MAY 02: The original trophy is seen at the FIFA World Cup 26 Trophy Tour on May 02, 2026 in Houston, Texas.
Nyitókép: Tim Warner/FIFA/Getty Images

Pont egy hónap múlva indul a 2026-os foci-vb – mutatjuk a fontos tudnivalókat, érdekességeket

Infostart / MTI

A valamivel több mint egy hónapos világeseményt ezúttal az észak-amerikai kontinensen tartják, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében. Bár sajnos a magyar válogatottnak idén nem szurkolhatunk, azért így is bőven tartogat majd izgalmakat a torna.

Egy hónap múlva, június 11-én kezdődik a XXIII. labdarúgó-világbajnokság.

A torna első mérkőzése június 11-én lesz, az A csoportban küzd meg egymással Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság Mexikóvárosban, magyar idő szerint 21:00-kor. A vb kicsit több mint egy hónapon át tart majd, a döntő július 19-én lesz, New York-ban.

Az eddigi 22 labdarúgó-világbajnokságon a négyszeres aranyérmes Németország végzett legtöbbször, szám szerint 12-szer dobogós helyen. Ugyanakkor legtöbb végső sikerük a braziloknak van, akik az öt elsőségük mellett két-két alkalommal zártak másodikként és harmadikként.

A magyar válogatott kétszer, 1938-ban és 1954-ben volt ezüstérmes, hozzá hasonlóan Csehszlovákia is két elbukott döntővel rendelkezik, míg a hollandok mindhárom fináléjukban vereséget szenvedtek.

Az eddigi labdarúgó-világbajnokságokon összesen 80 ország válogatottja lépett pályára, az ötszörös aranyérmes brazilok vezetik az örökranglistát.

A torna történetében a legutóbb, 2022-ben aranyérmes argentin Lionel Messi lépett pályára a legtöbb mérkőzésen, szám szerint 26-on, azaz éppen a négy évvel ezelőtti döntőben döntötte meg a német Lothar Matthäus csúcsát.

A nyolcszoros aranylabdás játékos pályafutása során öt vb-n vett részt, akárcsak a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, amivel holtversenyben csúcstartók az olasz Gianluigi Buffonnal, a portugál Cristiano Ronaldóval, a mexikói Antonio Carbajallal, Rafael Marquezzel, Andres Guardadóval és Guillermo Ochoával. Messi és a 22 meccsével a rangsorban ötödik Ronaldo idén akár hatodik vb-jén is szerepelhet, így előbbi tovább javíthatja a mérkőzésszámra vonatkozó csúcsot, utóbbi pedig feljebb léphet a listán, sőt, remek portugál – és gyengébb argentin – szereplés mellett akár élre is törhet.

Az örökranglista harmadik helyén az a Miroslav Klose áll, aki négy tornán 24-szer kapott lehetőséget, ezalatt pedig a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett 16 góljával.

Kétszer gólkirállyá válni viszont még senkinek sem sikerült, erre idén nyáron, a tengerentúli eseményen két játékosnak lesz esélye: a legutóbb nyolc találattal első francia Kylian Mbappének és a nyolc éve hat góllal legeredményesebb angol Harry Kane-nek.

Magyar gólkirálya kétszer volt a vb-knek: 1954-ben Kocsis Sándor 11, míg 1962-ben – további öt játékossal holtversenyben – Albert Flórián négy találattal lett első.

A német Miroslav Klose minden idők legeredményesebb játékosa a vb-k történetében: 16 gólos rekordját az argentin Lionel Messi fenyegeti. Az aktív játékosok közül a nyolcszoros aranylabdás futballista áll hozzá a legközelebb 13 találattal, de ott van a nyomában a 12-szer eredményes francia Kylian Mbappé is. Ebben a rangsorban Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es vb gólkirálya az előkelő nyolcadik helyet foglalja el.

Amíg az 1954-es, svájci labdarúgó-világbajnokságon még mérkőzésenként átlagosan 5,38-szor rezdültek meg a hálók, addig 1958 óta egyszer sem került három fölé a torna találkozóinak gólátlaga.

A legalacsonyabb (2,21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2,71-re nőtt ez a szám, utána viszont folyamatosan csökkent, de 12 éve Brazíliában a gólátlag (2,67) elérte az 1998-as szintet. A legutóbbi vb 2,69-es gólátlagot hozott Katarban, ami a legmagasabb az 1998 és 2022 között fennálló 32 csapatos lebonyolítási rendszerben.

Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) Országos Képviseleti Tanácsa sürgős intézkedéseket vár az új kormánytól az idősek helyzetének javítása érdekében. A szervezet szerint a nyugdíjak folyamatos értékvesztése, a bér-nyugdíj olló nyílása, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiánya, valamint az idősödéssel járó elszegényedés azonnali beavatkozást igényel. A NYOK többek között az intézményes érdekegyeztetés helyreállítását, többéves nyugdíjkorrekciós programot, igazságos indexálást és az alacsony nyugdíjból élők célzott támogatását javasolja. Az ernyőszervezet hangsúlyozza: szakmai partnerként kész részt venni a munkában, és elvárja, hogy az időseket érintő döntések az országos nyugdíjas szervezetekkel együttműködésben szülessenek meg.

A legtöbben cápáktól, oroszlánoktól vagy farkasoktól tartanak, pedig a világ leghalálosabb állata egészen máshol keresendő.

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

