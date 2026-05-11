Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt

A nyomozó ügyészség kutatást és lefoglalást végzett a volt országgyűlési képviselő lakóhelyén hétfőn, majd gyanúsítottként hallgatta ki a politikust. Ezt követően az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fiktív foglalkoztatáson túl egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított – tartalmazza a közlemény.

A gyanúsított – aki 2014. május 6. és 2026. május 9. között volt parlamenti képviselő – az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék.

A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva, a gyanúsított megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját frakciója érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabér egy részét visszaosztják a politikusnak – írták.

A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Fővárosi Törvényszék április 20-án közölte: bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás, Halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere (Fidesz-KDNP), aki megállapodott egy országgyűlési képviselővel anyja érdemi munkavégzés szándéka nélküli alkalmazásáról.

Négy nappal korábban a Telex közölte: az érintett országgyűlési képviselő Bóna Zoltán (Fidesz).

A 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát 14 301 250 forint kár érte. A tényleges munkát nem végző személy, a jogellenes munkabér nagy részét rokonának adta, aki abból több százezer forintos ellenszolgáltatást nyújtott a volt képviselőnek – ismertették.

A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt – tették hozzá.

„A fenti cselekmény hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének minősül” – írta a főügyészség.

Emlékeztettek: az ügyben korábban két személyt gyanúsítottként kihallgattak, a polgármester bűnügyi felügyeletben van, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.