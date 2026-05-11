2026. május 11. hétfő Ferenc
Az új Országgyûlés alakuló ülésének elõkészületeit végzik az Országházban 2026. május 9-én. Az április 12-i országgyûlési választáson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat képviselõi helyet szerzett a 199 fõs parlamentben.
Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt

Őrizetbe vett az ügyészség egy volt országgyűlési képviselőt korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt hétfőn – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

A nyomozó ügyészség kutatást és lefoglalást végzett a volt országgyűlési képviselő lakóhelyén hétfőn, majd gyanúsítottként hallgatta ki a politikust. Ezt követően az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fiktív foglalkoztatáson túl egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított – tartalmazza a közlemény.

A gyanúsított – aki 2014. május 6. és 2026. május 9. között volt parlamenti képviselő – az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék.

A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva, a gyanúsított megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját frakciója érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabér egy részét visszaosztják a politikusnak – írták.

A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Fővárosi Törvényszék április 20-án közölte: bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás, Halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere (Fidesz-KDNP), aki megállapodott egy országgyűlési képviselővel anyja érdemi munkavégzés szándéka nélküli alkalmazásáról.

Négy nappal korábban a Telex közölte: az érintett országgyűlési képviselő Bóna Zoltán (Fidesz).

A 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát 14 301 250 forint kár érte. A tényleges munkát nem végző személy, a jogellenes munkabér nagy részét rokonának adta, aki abból több százezer forintos ellenszolgáltatást nyújtott a volt képviselőnek – ismertették.

A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt – tették hozzá.

„A fenti cselekmény hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének minősül” – írta a főügyészség.

Emlékeztettek: az ügyben korábban két személyt gyanúsítottként kihallgattak, a polgármester bűnügyi felügyeletben van, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Asztalra csaptak a nyugdíjasok: azonnali intézkedéseket várnak a Tisza-kormánytól

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) Országos Képviseleti Tanácsa sürgős intézkedéseket vár az új kormánytól az idősek helyzetének javítása érdekében. A szervezet szerint a nyugdíjak folyamatos értékvesztése, a bér-nyugdíj olló nyílása, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiánya, valamint az idősödéssel járó elszegényedés azonnali beavatkozást igényel. A NYOK többek között az intézményes érdekegyeztetés helyreállítását, többéves nyugdíjkorrekciós programot, igazságos indexálást és az alacsony nyugdíjból élők célzott támogatását javasolja. Az ernyőszervezet hangsúlyozza: szakmai partnerként kész részt venni a munkában, és elvárja, hogy az időseket érintő döntések az országos nyugdíjas szervezetekkel együttműködésben szülessenek meg.

Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán

A legtöbben cápáktól, oroszlánoktól vagy farkasoktól tartanak, pedig a világ leghalálosabb állata egészen máshol keresendő.

US health authorities give update on American passengers returning from hantavirus-hit ship

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

