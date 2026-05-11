Orbán Anita jövendő külügyminiszter a parlamenti bizottság előtt már beszélt is a terveiről

A Tisza Párt politikusa kiemelte: jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy visszaszerezzék az elveszített bizalmat, és teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt – fejtette ki.

Közölte: az EU olyan célok elérését várja el Magyarországtól, amelyekre a magyarok is szavaztak április 12-én. Ilyen cél az, hogy legyen független az igazságszolgáltatás, legyenek tiszták és ellenőrizhetők a közbeszerzések, a korrupciós ügyeket ne lehessen elsikálni politikai alapon, az uniós források felhasználása átlátható legyen, továbbá a közpénz „ne veszítse el közpénz jellegét” – sorolta Orbán Anita.