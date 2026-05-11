Minden járatot töröl a Charleroi repülőtér

A biztonságos működés szavatolásához szükséges személyzet hiánya miatt a Charleroi repülőtér nem tudja kiszolgálni sem az induló, sem az érkező járatokat – közölte Nathalie Pierard a légikikötő szóvivője.

Az országos sztrájk miatt legfeljebb a járatok fele, 523-ból mintegy 259 közlekedhet kedden a Zaventem repülőtéren – közölte brüsszeli légikikötő vezetősége.

Az illetékes szakszervezet a sztrájkot a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvéseivel szemben hirdették meg.