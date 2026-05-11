Ruszin-Szendi Romulusz: a Tisza-kormány a béke kormánya, nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a honvédelem nemzeti ügy, és bízik benne, hogy a honvédelem nemzeti minimum lesz, és úgy tudják folytatni a haderő fejlesztését, hogy azzal elégedett legyen a társadalom minden rétege.

A jelölt a legfontosabb feladatának

a szövetségesek bizalmának helyreállítását,

a katonák moráljának visszaállítását,

élet- és munkakörülményeik javítását és

a teljes illetményrendszer átdolgozását

nevezte meg.

A védelmi iparban a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik

– mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz a fiatalítással kapcsolatban arról is beszélt: vezérkari főnökként nem volt lehetősége arra, hogy megvédje a katonákat, de most

visszavesznek mindenkit, aki szolgálni akar.

Aki a magyar honvédelemért akar dolgozni, annak helye van a honvédség rendszerében – emelte ki.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszteri kinevezését hat kormánypárti igen szavazattal, Novák Előd (Mi Hazánk Mozgalom) nem szavazatával, valamint Simicskó István (KDNP) és Takács Árpád (Fidesz) tartózkodásával támogatta a testület.