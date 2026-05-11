2026. május 11. hétfő
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmiminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés honvédelmi és rendvédelmi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Ruszin-Szendi Romulusz: a Tisza-kormány a béke kormánya, nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Visszaveszünk mindenkit, aki szolgálni akar. A Tisza-kormány a béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán–orosz háborúba, nem küldünk fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget – hangsúlyozta kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt a honvédelmi miniszteri posztra jelölt Ruszin-Szendi Romulusz hétfőn.

Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a honvédelem nemzeti ügy, és bízik benne, hogy a honvédelem nemzeti minimum lesz, és úgy tudják folytatni a haderő fejlesztését, hogy azzal elégedett legyen a társadalom minden rétege.

A jelölt a legfontosabb feladatának

  • a szövetségesek bizalmának helyreállítását,
  • a katonák moráljának visszaállítását,
  • élet- és munkakörülményeik javítását és
  • a teljes illetményrendszer átdolgozását

nevezte meg.

A védelmi iparban a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik

– mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz a fiatalítással kapcsolatban arról is beszélt: vezérkari főnökként nem volt lehetősége arra, hogy megvédje a katonákat, de most

visszavesznek mindenkit, aki szolgálni akar.

Aki a magyar honvédelemért akar dolgozni, annak helye van a honvédség rendszerében – emelte ki.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszteri kinevezését hat kormánypárti igen szavazattal, Novák Előd (Mi Hazánk Mozgalom) nem szavazatával, valamint Simicskó István (KDNP) és Takács Árpád (Fidesz) tartózkodásával támogatta a testület.

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is, és csökken a tűzifa áfája

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is, és csökken a tűzifa áfája
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte parlamenti bizottsági meghallgatásán. Külön megemlítette a Paks 2 beruházást. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak – hangsúlyozta. Lesz külön turisztikai államtitkárság. „A folyamatosság elve alapján kell az árrésstopokat felülvizsgálni, ennek még nincs itt az ideje.” A különadók megmaradnak a jelenlegi formájukban.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
Jó hírek érkeztek Csernobilból: úgy néz ki, elkerülhető a komolyabb katasztrófa

Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben – közölte hétfőn az ukrán energiaügyi minisztérium.

Minden szempontból katasztrofális a helyzet: a horgászok szerint szinte lehetetlen most pecázni + Videó

Szinte teljesen beborítja a nyárfaszösz a Tisza egyes szakaszait, a horgászok szerint pedig a helyzet már a pecázást is ellehetetleníti.

