Ruszin-Szendi Romulusz: a Tisza-kormány a béke kormánya, nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: a honvédelem nemzeti ügy, és bízik benne, hogy a honvédelem nemzeti minimum lesz, és úgy tudják folytatni a haderő fejlesztését, hogy azzal elégedett legyen a társadalom minden rétege.
A jelölt a legfontosabb feladatának
- a szövetségesek bizalmának helyreállítását,
- a katonák moráljának visszaállítását,
- élet- és munkakörülményeik javítását és
- a teljes illetményrendszer átdolgozását
nevezte meg.
A védelmi iparban a hangsúlyt a magyar kis- és középvállalkozásokra helyezik
– mondta.
Ruszin-Szendi Romulusz a fiatalítással kapcsolatban arról is beszélt: vezérkari főnökként nem volt lehetősége arra, hogy megvédje a katonákat, de most
visszavesznek mindenkit, aki szolgálni akar.
Aki a magyar honvédelemért akar dolgozni, annak helye van a honvédség rendszerében – emelte ki.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszteri kinevezését hat kormánypárti igen szavazattal, Novák Előd (Mi Hazánk Mozgalom) nem szavazatával, valamint Simicskó István (KDNP) és Takács Árpád (Fidesz) tartózkodásával támogatta a testület.