Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Cikkünk frissül!

Elmondta, hogy az ipari termelővállatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez. A szervezet szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat – fogalmazott, hozzátéve, hogy szigorítják majd a szennyezési határétékeket.

A hatóság feladata lesz a vizek és a levegő minőségének ellenőrzése is és a szervezeten belül kapnak helyet majd az állatjóléti őrök is.

Bizottsági meghallgatásán Gajdos László bejelentette: Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületének szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra.