2026. május 11. hétfő Ferenc
Magyar Péter a Kossuth téren 2026. május 9-én reggel.
Nyitókép: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter azonnali utasítást adott

Infostart / MTI

Magyar Péter miniszterelnök soron kívüli tájékoztatást kér az Orbán-kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy szombat délután négy órát követően milyen döntéseket hoztak.

A kormányfő hétfőn este a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, bejegyzésben azt írta: „azonnali utasítás Magyarország Kormányának ügyvezető miniszterei számára”.

Az iratban Magyar Péter soron kívüli, írásbeli tájékoztatást kér hétfő este tíz óráig az ügyvezető miniszterektől arról: milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután négy órát követően?

A miniszterelnök kéri, hogy jelöljék meg az ügyvezető miniszterek ezen döntések és kötelezettségvállalások pontos jogcímét, indokát.

Kéri továbbá „minden, az előzőek szerint döntésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos okirat megküldését”.

Magyar Péter a dokumentumban felszólítja a címzetteket: az okirat átvételét követően, Magyarország új kormányának megalakulásáig további kötelezettségeket csak és kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.

„Lopakodó ló” akarja legázolni a helyi választást elbukó Starmert

Saját lázadó képviselői és a szakszervezetek is tovább követelik a brit kormányfő lemondását. Előzőleg egy képviselője az úgynevezett „lopakodó ló” módszerrel akarta elérni, hogy más pártvezetők kihívják Keir Starmert, hasonlóan ahhoz, ahogy annak idején Margaret Thatchert buktatta meg a pártja. Bemutatjuk Starmer lehetséges kihívóit is.
Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni

Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

 

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Erőteljes pénzügyi eredményt ért el az EBRD

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2025-ben 1,3 milliárd euró nettó eredményt ért el, miközben rekordösszegű, 16,8 milliárd euró értékű finanszírozást nyújtott a működési területéhez tartozó gazdaságoknak. A bank eszközállománya 6 százalékkal, 47 milliárd euróra nőtt, pénzügyi helyzete pedig az ukrajnai befektetések és az új afrikai, illetve iraki finanszírozások mellett is erősödött. A részvényesi bizalmat jelzi a 4 milliárd eurós tőkeemelés csaknem 95 százalékos lejegyzése, a három nagy hitelminősítő pedig továbbra is a lehetséges legjobb, AAA/Aaa osztályzattal értékeli a londoni székhelyű pénzintézetet.

Váratlan fordulat a turizmusban: rettegnek a konfliktusoktól az utazók, mégis rengeteg pénzt szórnak el idén nyáron

A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság.

Four ministerial aides quit as scores of Labour MPs call for Starmer to resign

Earlier, Starmer promised to prove "doubters wrong". Sixty MPs have now publicly urged him either to quit immediately or set out a timetable to leave.

