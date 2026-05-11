Magyar Péter azonnali utasítást adott

A kormányfő hétfőn este a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, bejegyzésben azt írta: „azonnali utasítás Magyarország Kormányának ügyvezető miniszterei számára”.

Az iratban Magyar Péter soron kívüli, írásbeli tájékoztatást kér hétfő este tíz óráig az ügyvezető miniszterektől arról: milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután négy órát követően?

A miniszterelnök kéri, hogy jelöljék meg az ügyvezető miniszterek ezen döntések és kötelezettségvállalások pontos jogcímét, indokát.

Kéri továbbá „minden, az előzőek szerint döntésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos okirat megküldését”.

Magyar Péter a dokumentumban felszólítja a címzetteket: az okirat átvételét követően, Magyarország új kormányának megalakulásáig további kötelezettségeket csak és kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.