2026. május 11. hétfő Ferenc
Golden glitter waving on black background. Studio shot using high speed technique, selective focus.
Nyitókép: sbayram/Getty Images

Tortadekoráció juttatott kómába egy egyéves gyereket

A tizennégy hónapos kisfiú belélegezte a finom aranyport, amit sütemények díszítéséhez használnak, életveszélyes állapotba került miatta.

Pillanatok alatt tragédiába fordult az izgatott születésnapi készülődés, amikor egy 14 hónapos ausztrál kisfiú belélegezte a sütemények díszítéséhez használt finom aranyport. A dekorációs kellék a gyermek tüdejébe kerülve azonnal életveszélyes állapotot idézett elő, aminek következtében a kicsi eszméletét vesztette – írja a femcafe.hu.

A kisfiú az anyja mellett játszott a konyhában, de egy óvatlan pillanatban hozzáfért a sütéshez használt eszközökhöz és belélegezte a finom aranyport. Amikor a finom őrlemény nedvességgel érintkezik, pasztává áll össze, és pont ez zajlott le a gyerek tüdejében is, ami eltömítette a légutait.

A gyermek eszméletét vesztette, édesanyja pedig kétségbeesetten hívta a mentőket, akik rohammentővel szállították a brisbane-i kórház sürgősségi osztályára. Azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd mesterséges kómába helyezték, hogy szervezete pihenhessen a hatalmas sokk után. Az orvosok szerint a por állaga miatt a tüdőben egyfajta tapadós réteg képződött, ami gátolta a gázcserét, így a kisfiú állapota az első napokban folyamatosan válságos volt, magas lázzal és drasztikusan megemelkedett vérnyomással küzdött az intenzív osztályon.

A beszámolók szerint a kisfiú állapota azóta hullámzó, de az reménykeltő, hogy az orvosok csökkenteni tudták a gyógyszeradagját. Továbbra is mesterséges lélegeztetésre szorul, de a családja bízik benne, hogy hamarosan önállóan is képes lesz lélegezni és felébredhet a kómából.

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

A mentőszolgálatot januárig miniszteri biztos vezeti, szétválasztják a mentést és a betegszállítást. A gyógyítás számait, eredményeit közzé fogják tenni. Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés egészségügyi bizottságában hétfőn. Karikó Katalin is kormányzati szerepet kap. Több tízezer szakdolgozó és több ezer háziorvos hiányzik az ellátásból, így nagyjából 900 ezer embernek nincs saját háziorvosa, ami nagy betegbiztonsági kockázat.
 

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
Tanács Zoltán: Mihamarabb szeretnénk visszatérni a Horizon-programhoz

Az új kormány terve szerint az ország mihamarabb visszacsatlakozik a Horizon-programhoz, az EU felsőoktatási kutatási programjához - mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán, amelyről élőben tudósítunk. Ma délelőtt egy másik bizottságban, a digitalizációs és technológiai bizottságban már meghallgatták a miniszterjelöltet.

Megszólalt hosszú kihagyásáról Szilágyi Áron: rendbejött végre a háromszoros olimpiai bajnok?

Szilágyi Áron két Grand Prix-viadalt is kihagyott, hogy a júniusi Európa-bajnokságra és a júliusi hongkongi világbajnokságra csúcsformában érkezzen.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

