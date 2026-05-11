Tortadekoráció juttatott kómába egy egyéves gyereket

Pillanatok alatt tragédiába fordult az izgatott születésnapi készülődés, amikor egy 14 hónapos ausztrál kisfiú belélegezte a sütemények díszítéséhez használt finom aranyport. A dekorációs kellék a gyermek tüdejébe kerülve azonnal életveszélyes állapotot idézett elő, aminek következtében a kicsi eszméletét vesztette – írja a femcafe.hu.

A kisfiú az anyja mellett játszott a konyhában, de egy óvatlan pillanatban hozzáfért a sütéshez használt eszközökhöz és belélegezte a finom aranyport. Amikor a finom őrlemény nedvességgel érintkezik, pasztává áll össze, és pont ez zajlott le a gyerek tüdejében is, ami eltömítette a légutait.

A gyermek eszméletét vesztette, édesanyja pedig kétségbeesetten hívta a mentőket, akik rohammentővel szállították a brisbane-i kórház sürgősségi osztályára. Azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd mesterséges kómába helyezték, hogy szervezete pihenhessen a hatalmas sokk után. Az orvosok szerint a por állaga miatt a tüdőben egyfajta tapadós réteg képződött, ami gátolta a gázcserét, így a kisfiú állapota az első napokban folyamatosan válságos volt, magas lázzal és drasztikusan megemelkedett vérnyomással küzdött az intenzív osztályon.

A beszámolók szerint a kisfiú állapota azóta hullámzó, de az reménykeltő, hogy az orvosok csökkenteni tudták a gyógyszeradagját. Továbbra is mesterséges lélegeztetésre szorul, de a családja bízik benne, hogy hamarosan önállóan is képes lesz lélegezni és felébredhet a kómából.