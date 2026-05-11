ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.4
usd:
302.74
bux:
134265.27
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bodó Richárd Szegedről a Tatabánya férfi kézilabdacsapatához igazolt.
Nyitókép: Facebook/Tatabánya Kézilabda Club

Bodó Richárd: másképp terveztem a búcsút, egy kicsit rossz szájízzel távozom Szegedről

Infostart / InfoRádió

A magyar válogatott balátlövő szeptembertől a Tatabánya játékosa lesz, visszatér oda, ahonnan 2016-ban a legnagyobb sikerei helyszínére igazolt. A háromszoros magyar bajnok kézilabdázó az InfoRádióban elmondta: nem érezte már a bizalmat a szegedi szakmai stáb felől, a kispadon vagy a lelátón pedig nem akart ücsörögni, mert továbbra is játszani szeretne. Beszélt arról is, hogy nagyon sajnálja, hogy nem tud a pályán elbúcsúzni a szegedi játékosoktól és szurkolóktól, ugyanakkor már a jövőre is gondol, ami még sok örömöt hozhat.

Bodó Richárd tíz év után, 2026 szeptemberében visszatér Szegedről a Tatabánya férfi kézilabdacsapatához. A magyar válogatott balátlövő 2011 és 2016 között már játszott a Tatabánya színeiben, majd következett a szegedi sikerkorszak három bajnoki címmel és két Magyar Kupa-aranyéremmel. A 33 éves kézilabdázó az InfoRádió Ötkarika című műsorában beszélt a váltás okairól, sérüléséről és a jövőbeli terveiről is.

Bodó Richárd már jóval korábban egyeztetett a Szeged svéd vezetőedzőjével, Michael Apelgrennel, aki elmondta neki, tudja, hogy van élő szerződése, de ha érkezne megkeresés vagy kedvező ajánlat egy másik klubtól, akkor a szakember nem gördítene akadályt a távozása elé. Michael Apelgren tulajdonképpen nyílt kártyákkal játszott, és határozottan közölte Bodó Richárddal, hogy nem igazán számít a játékára, azt pedig nem szeretné, ha sokat ücsörögne a kispadon. Utóbbit természetesen a játékos sem szerette volna, így egyértelművé vált a helyzet, elkezdett új csapatot keresni.

„A beszélgetést követően világos lett, hogy igazából se nekem, se a családomnak, se a szurkolóknak, se a klubnak nem jó, ha a padon vagy esetleg a lelátón ülök,

úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor el szeretnék menni, hiszen még kézilabdázni akarok” – ismertette a váltás hátterét és előzményeit a válogatott balátlövő.

Bodó Richárd a klubkeresés alatt még eltűnődött azon is, hogy ha nem lenne gyermekük, akkor akár külföldre is mehetnének a feleségével, de viszonylag gyorsan befutott korábbi klubja, a Tatabánya ajánlata. Mint mondta, többször is egyeztetett a klub vezetőivel és mindegyik beszélgetés nagyon pozitív volt. Hosszú távú szerződést ajánlottak neki, majd később azt is eldöntötték a feleségével, hogy Győrben fognak lakni, ott találtak a családnak szimpatikus óvodát, iskolát is.

Bodó Richárdék tíz éven át éltek egy nagyvárosban, Szegeden, megszokták a közeget és a körülményeket, és mivel Győr is egy nagyváros, némi gondolkodás után úgy döntöttek, a tatabányai klub ajánlata lesz a legmegfelelőbb. A háromszoros magyar bajnok elmondta:

számára továbbra is nagyon fontos a kézilabda, de már arra is gondol a családjával, hogy hol szeretnének letelepedni hosszabb távon.

Természetesen a tervek, célok változhatnak, de most úgy érzik, hogy Tatabánya, illetve Győr ideális helyszín lesz a jövőjük szempontjából.

Jó csapatba és jó közösségbe érkezik

Bodó Richárd kiemelte: a Tatabánya kézilabdacsapata nagyszerű szezont fut, azt gondolja, bőven túlteljesítik az elvárásokat, ezért nincs kétsége afelől, hogy egy jó csapatba és egy jó közösségbe érkezik. Mint fogalmazott, már a mostani szezonban is kellemetlen meglepetés érte a Szegedet a Tatabánya ellen, hiszen ősszel hazai pályán 34–30-ra legyőzte az akkor sok sérüléssel bajlódó, BL-részvevő Tisza-partiakat az NB I-ben. Márciusban Szegeden már érvényesült a papírforma, végül 9 góllal nyert Michael Apelgren csapata, de Bodó Richárd szerint 50 percig „elég meleg volt a helyzet”, csak a meccs végére sikerült felőrölni a Tatabányát.

A következő szezonban Bodó Richárd már a Tatabánya játékosaként jelenlegi csapata ellen is pályára fog lépni, és nagyon reméli, hogy izgalmas, szoros meccseket tudnak majd játszani, adott esetben kihasználva azt, hogy a szegedi játékosok a BL-szereplés és a sok utazás miatt vélhetően fáradtabbak lesznek majd.

Keserű búcsú

Bodó Richárd a jelenlegi szezonban többször is a lelátóra szorult és jóval kevesebb játéklehetőséget kapott, mint amennyit szeretett volna. Felidézte, hogy amikor ezzel először szembesült, azonnal beszélgetést kezdeményezett a Szeged edzőjével, Michael Apelgrennel, aki egyértelművé tette, hogy másokkal számol a balátlövő poszton. A magyar válogatott játékos annyi pozitívumot talált még ebben a nehéz helyzetben is, hogy időben, tavaly év végén szóltak neki arról, hogy nem jut neki szerep, így elkezdhetett puhatolózni, hogy hová igazolhatna.

Elárulta, hogy több csapat is megkereste, ami megnyugtató érzés volt számára, ugyanakkor nagyon megszerette Szegedet, a várost, így nehéz volt azzal szembesülnie, hogy távoznia kell. Felidézte, hogy

amikor korábban tárgyaltak arról többször is, hogy meghosszabbítják-e a szerződését, mindig jelezte, hogy neki a Szeged az első.

Mindig örömmel hosszabbított szerződést, újabb ajánlatot azonban már nem fog kapni, közeledik a búcsú.

Bodó Richárd jelenleg sérüléssel bajlódik, több hónapos kihagyás vár rá, már egy ideje gyógytornászhoz jár. Nem így tervezte, de arra már nem lesz lehetősége, hogy a pályán búcsúzzon el a szegedi játékosoktól és szurkolóktól.

Más befejezésre gondolt a szegedi korszak lezárást illetően, ezért saját bevallása szerint „egy kicsit rossz szájízzel” hagyja el Szegedet.

Nagyon sajnálja, hogy nem tud úgy elköszönni, hogy játsszon a bajnoki döntőben, de bízik benne, hogy a Szeged megnyeri a bajnokságot, és akkor az egy szép lezárása lenne az elmúlt tíz évnek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Bodó Richárd: másképp terveztem a búcsút, egy kicsit rossz szájízzel távozom Szegedről

szeged

tatabánya

kézilabda

visszatérés

sérülés

igazolás

bodó richárd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma
Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni

Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

 

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán felé fordul a befektetők figyelme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Irán felé fordul a befektetők figyelme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik. Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő fordulat a devizapiacon: kora estére meglepőt lépett a hazai fizetőeszköz

Elképesztő fordulat a devizapiacon: kora estére meglepőt lépett a hazai fizetőeszköz

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,60 forintról 355,50 forintra gyengült 18 órakor.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at facilities in Nebraska and Atlanta, with one confirmed case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 18:22
João Cancelo világrekorder lett
2026. május 11. 16:01
Foci-vb: három megnyitó is lesz, melyeken a legnagyobb világsztárok lépnek fel
×
×