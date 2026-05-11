Bodó Richárd: másképp terveztem a búcsút, egy kicsit rossz szájízzel távozom Szegedről

Bodó Richárd tíz év után, 2026 szeptemberében visszatér Szegedről a Tatabánya férfi kézilabdacsapatához. A magyar válogatott balátlövő 2011 és 2016 között már játszott a Tatabánya színeiben, majd következett a szegedi sikerkorszak három bajnoki címmel és két Magyar Kupa-aranyéremmel. A 33 éves kézilabdázó az InfoRádió Ötkarika című műsorában beszélt a váltás okairól, sérüléséről és a jövőbeli terveiről is.

Bodó Richárd már jóval korábban egyeztetett a Szeged svéd vezetőedzőjével, Michael Apelgrennel, aki elmondta neki, tudja, hogy van élő szerződése, de ha érkezne megkeresés vagy kedvező ajánlat egy másik klubtól, akkor a szakember nem gördítene akadályt a távozása elé. Michael Apelgren tulajdonképpen nyílt kártyákkal játszott, és határozottan közölte Bodó Richárddal, hogy nem igazán számít a játékára, azt pedig nem szeretné, ha sokat ücsörögne a kispadon. Utóbbit természetesen a játékos sem szerette volna, így egyértelművé vált a helyzet, elkezdett új csapatot keresni.

„A beszélgetést követően világos lett, hogy igazából se nekem, se a családomnak, se a szurkolóknak, se a klubnak nem jó, ha a padon vagy esetleg a lelátón ülök,

úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor el szeretnék menni, hiszen még kézilabdázni akarok” – ismertette a váltás hátterét és előzményeit a válogatott balátlövő.

Bodó Richárd a klubkeresés alatt még eltűnődött azon is, hogy ha nem lenne gyermekük, akkor akár külföldre is mehetnének a feleségével, de viszonylag gyorsan befutott korábbi klubja, a Tatabánya ajánlata. Mint mondta, többször is egyeztetett a klub vezetőivel és mindegyik beszélgetés nagyon pozitív volt. Hosszú távú szerződést ajánlottak neki, majd később azt is eldöntötték a feleségével, hogy Győrben fognak lakni, ott találtak a családnak szimpatikus óvodát, iskolát is.

Bodó Richárdék tíz éven át éltek egy nagyvárosban, Szegeden, megszokták a közeget és a körülményeket, és mivel Győr is egy nagyváros, némi gondolkodás után úgy döntöttek, a tatabányai klub ajánlata lesz a legmegfelelőbb. A háromszoros magyar bajnok elmondta:

számára továbbra is nagyon fontos a kézilabda, de már arra is gondol a családjával, hogy hol szeretnének letelepedni hosszabb távon.

Természetesen a tervek, célok változhatnak, de most úgy érzik, hogy Tatabánya, illetve Győr ideális helyszín lesz a jövőjük szempontjából.

Jó csapatba és jó közösségbe érkezik

Bodó Richárd kiemelte: a Tatabánya kézilabdacsapata nagyszerű szezont fut, azt gondolja, bőven túlteljesítik az elvárásokat, ezért nincs kétsége afelől, hogy egy jó csapatba és egy jó közösségbe érkezik. Mint fogalmazott, már a mostani szezonban is kellemetlen meglepetés érte a Szegedet a Tatabánya ellen, hiszen ősszel hazai pályán 34–30-ra legyőzte az akkor sok sérüléssel bajlódó, BL-részvevő Tisza-partiakat az NB I-ben. Márciusban Szegeden már érvényesült a papírforma, végül 9 góllal nyert Michael Apelgren csapata, de Bodó Richárd szerint 50 percig „elég meleg volt a helyzet”, csak a meccs végére sikerült felőrölni a Tatabányát.

A következő szezonban Bodó Richárd már a Tatabánya játékosaként jelenlegi csapata ellen is pályára fog lépni, és nagyon reméli, hogy izgalmas, szoros meccseket tudnak majd játszani, adott esetben kihasználva azt, hogy a szegedi játékosok a BL-szereplés és a sok utazás miatt vélhetően fáradtabbak lesznek majd.

Keserű búcsú

Bodó Richárd a jelenlegi szezonban többször is a lelátóra szorult és jóval kevesebb játéklehetőséget kapott, mint amennyit szeretett volna. Felidézte, hogy amikor ezzel először szembesült, azonnal beszélgetést kezdeményezett a Szeged edzőjével, Michael Apelgrennel, aki egyértelművé tette, hogy másokkal számol a balátlövő poszton. A magyar válogatott játékos annyi pozitívumot talált még ebben a nehéz helyzetben is, hogy időben, tavaly év végén szóltak neki arról, hogy nem jut neki szerep, így elkezdhetett puhatolózni, hogy hová igazolhatna.

Elárulta, hogy több csapat is megkereste, ami megnyugtató érzés volt számára, ugyanakkor nagyon megszerette Szegedet, a várost, így nehéz volt azzal szembesülnie, hogy távoznia kell. Felidézte, hogy

amikor korábban tárgyaltak arról többször is, hogy meghosszabbítják-e a szerződését, mindig jelezte, hogy neki a Szeged az első.

Mindig örömmel hosszabbított szerződést, újabb ajánlatot azonban már nem fog kapni, közeledik a búcsú.

Bodó Richárd jelenleg sérüléssel bajlódik, több hónapos kihagyás vár rá, már egy ideje gyógytornászhoz jár. Nem így tervezte, de arra már nem lesz lehetősége, hogy a pályán búcsúzzon el a szegedi játékosoktól és szurkolóktól.

Más befejezésre gondolt a szegedi korszak lezárást illetően, ezért saját bevallása szerint „egy kicsit rossz szájízzel” hagyja el Szegedet.

Nagyon sajnálja, hogy nem tud úgy elköszönni, hogy játsszon a bajnoki döntőben, de bízik benne, hogy a Szeged megnyeri a bajnokságot, és akkor az egy szép lezárása lenne az elmúlt tíz évnek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.