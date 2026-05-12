2026. május 12. kedd Pongrác
Mexikó fővárosának, Mexikóvárosnak a látképe hajnalban vagy alkonyatkor.
Nyitókép: Unsplash

Riasztó ütemben süllyed a világ egyik legnagyobb városa

Az ősi tómederbe épült város a NASA friss műholdas adatai szerint helyenként akár fél métert is süppedhet évente, ez pedig veszélyezteti az infrastruktúrát és az épített örökséget.

A NASA legfrissebb műholdfelvételei és az abból származó adatok jól megmutatják azt a drámai folyamatot, amely során a hatalmas kiterjedésű, mintegy 22 millió embernek otthont adó főváros alatt szó szerint elfogy a talaj – írja a Science Alert cikke nyomán a Rakéta.

Maga a jelenség régóta ismert, amellyel az űrből immár centiméteres pontossággal nyomon követhető, minden korábbinál aggasztóbb képet fest a város jövőjéről.

A probléma a város alapításának idejéig nyúlik vissza, ugyanis Mexikóvárost és a környező településeket egy ősi tó, a Texcoco-tó medrére építették. A belváros számos utcája egykor csatorna volt, és ez a hagyomány a külvárosi részeken mindmáig fennmaradt.

A modern kori fejlődés és a lakosság vízigényének kielégítése érdekében végzett intenzív talajvíz-szivattyúzás azonban drasztikusan lecsökkentette a víztartó rétegek szintjét.

Emiatt Mexikóváros már több mint 100 éve folyamatosan süllyed, ennek nyomai a történelmi épületeken is meglátszanak: számos műemlék mára már láthatóan megdőlt a talaj bizonytalanná válásával.

A víztartó rétegek zsugorodása nemcsak az épített örökséget veszélyezteti, hanem egy krónikus vízválsághoz is vezetett, amely az előrejelzések szerint csak tovább súlyosbodik. Enrique Cabral, a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem geofizikai kutatója szerint a helyzet kritikus. A szakember úgy fogalmazott: „Károsítja Mexikóváros kritikus infrastruktúrájának egy részét, például a metrót, a csatornarendszert, a vizet, az ivóvízhálózatot, a lakóházakat és az utcákat. Ez egy nagyon nagy probléma.”

Az elmúlt kevesebb mint 100 év alatt a város körülbelül 12 métert süppedt, de bizonyos városrészekben a süllyedés annyira felgyorsult, hogy eléri a havi 2 centimétert is.

Enrique Cabral kiemelte, hogy Mexikóvárosban az egyik leggyorsabb a talajsüllyedés mértéke az egész világon.

A NASA frissen publikált becslései a NISAR nevű nagy teljesítményű műhold 2025 októbere és 2026 januárja között végzett mérésein alapulnak – ez a műhold képes valós időben követni a Föld felszínének legkisebb változásait is.

A kutatók remélik, hogy később még pontosabb adatokhoz juthatnak majd, és akár épületekre lebontva is mérni tudják a süllyedést. A technológiát globálisan is alkalmazni kívánják a természeti katasztrófák, a törésvonalak elmozdulásai vagy a klímaváltozás hatásainak nyomon követésére, például az Antarktiszon.

„Lopakodó ló" akarja legázolni a helyi választást elbukó Starmert

Saját lázadó képviselői és a szakszervezetek is tovább követelik a brit kormányfő lemondását. Előzőleg egy képviselője az úgynevezett „lopakodó ló” módszerrel akarta elérni, hogy más pártvezetők kihívják Keir Starmert, hasonlóan ahhoz, ahogy annak idején Margaret Thatchert buktatta meg a pártja. Bemutatjuk Starmer lehetséges kihívóit is.
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik. Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél

Cabinet split as Mahmood calls on Starmer to set out timetable to go

