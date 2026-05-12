Infostart.hu
2026. május 12. kedd
Felborul egy kamion az M1-es autópályán.
Nyitókép: Facebook/MKIF Zrt.

Durva baleset az M1-esen: fennakadt a betonfalon és az oldalára borult egy kamion – videó

A sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Egy kamion akadt fenn az M1-es autópályára kihelyezett betonfalon, majd az oldalára borult. Az MKIF Zrt. Facebook-oldalán közzétett felvételen jól látszik, hogy a járművet a szalagkorlát állította meg.

A kamion letért a sávjáról, majd a munkaterületet védő betonfal nyitóelemének ütközött. A kamion a felújításon dolgozók felé haladt, amikor megállította az akadály.

A beszámoló szerint a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Az autópályán történt baleset okát egyelőre nem tudni, de a bejegyzésben felhívták az autósok, kamionosok figyelmét arra, hogy bizonyos időközönként tartsanak pihenőidőt, ha úgy érzik, már fáradtak, akkor álljanak meg a legközelebbi pihenőhelyen, illetve csak vezetésre alkalmas állapotban üljenek volán mögé, és megfelelő műszaki állapotban lévő járművel közlekedjenek.

A mostani baleset kiváltó okaként felmerülhet rosszullét, figyelmetlenség, elalvás, vezetés közbeni telefonhasználat vagy akár műszaki hiba is. Ugyanakkor ismét bebizonyosodott, milyen fontos a szerepe a betonfalnak, ami megakadályozta a nagyobb tragédiát. A munkaterületen közlekedő brigádszállító jármű utasait jelen esetben megvédte az elszabadult kamiontól.

„Lopakodó ló" akarja legázolni a helyi választást elbukó Starmert

Saját lázadó képviselői és a szakszervezetek is tovább követelik a brit kormányfő lemondását. Előzőleg egy képviselője az úgynevezett „lopakodó ló” módszerrel akarta elérni, hogy más pártvezetők kihívják Keir Starmert, hasonlóan ahhoz, ahogy annak idején Margaret Thatchert buktatta meg a pártja. Bemutatjuk Starmer lehetséges kihívóit is.
Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik. Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Végre kiderült, beérte-e Magyarország az uniós átlagot: a friss adatok megmutatják a kemény valóságot

Végre kiderült, beérte-e Magyarország az uniós átlagot: a friss adatok megmutatják a kemény valóságot

Az elmúlt évek gazdaságpolitikai vitáiban visszatérő kérdés, hogy a magyar gazdaság versenyképessége érdemben javult-e.

Cabinet split as Mahmood calls on Starmer to set out timetable to go

Cabinet split as Mahmood calls on Starmer to set out timetable to go

Over 70 Labour MPs have publicly urged the PM either to resign immediately or set out a timetable to stand down.

