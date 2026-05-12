Durva baleset az M1-esen: fennakadt a betonfalon és az oldalára borult egy kamion – videó

Egy kamion akadt fenn az M1-es autópályára kihelyezett betonfalon, majd az oldalára borult. Az MKIF Zrt. Facebook-oldalán közzétett felvételen jól látszik, hogy a járművet a szalagkorlát állította meg.

A kamion letért a sávjáról, majd a munkaterületet védő betonfal nyitóelemének ütközött. A kamion a felújításon dolgozók felé haladt, amikor megállította az akadály.

A beszámoló szerint a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Az autópályán történt baleset okát egyelőre nem tudni, de a bejegyzésben felhívták az autósok, kamionosok figyelmét arra, hogy bizonyos időközönként tartsanak pihenőidőt, ha úgy érzik, már fáradtak, akkor álljanak meg a legközelebbi pihenőhelyen, illetve csak vezetésre alkalmas állapotban üljenek volán mögé, és megfelelő műszaki állapotban lévő járművel közlekedjenek.

A mostani baleset kiváltó okaként felmerülhet rosszullét, figyelmetlenség, elalvás, vezetés közbeni telefonhasználat vagy akár műszaki hiba is. Ugyanakkor ismét bebizonyosodott, milyen fontos a szerepe a betonfalnak, ami megakadályozta a nagyobb tragédiát. A munkaterületen közlekedő brigádszállító jármű utasait jelen esetben megvédte az elszabadult kamiontól.