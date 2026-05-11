2026. május 11. hétfő Ferenc
Nyitókép: Michael H/Getty Images

A nyilvánosság elé állt a kegyelmi ügy kirobbantója

Infostart

Felfedte kilétét a Vidéki prókátor néven ismert tartalomgyártó, akinek szerepe volt a kegyelmi botrány kitörésében is.

„Soha nem vágytam az ismertségre, most sem igazán vágyom rá. Szeretem a céltudatosan felépített nyugodt, békés életemet. Ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a »bujkálás«, mert nem tartom komoly emberhez méltónak, és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat” – kezdi bejegyzését a Vidéki prókátor, aki 2024-ben kirobbantotta a kegyelmi botrányt.

„Most, hogy hivatalba lép a Tisza-kormány, s a gép pörögni kezd, remélhetőleg jó irányt vesznek közös dolgaink, elcsitulnak a viharok, lenyugszik a közélet, véget ér a lélekmérgezés, és egy normális, önmagával békében élő országra jellemző idők jönnek, melyben újra élvezetet okoz részt venni a közéletben. Végre megszűnünk elmegyógyintézetnek lenni – ahogy Krasznahorkai László jellemezte teljes joggal az orbáni Magyarországot –, és reményeim szerint az ország sokkal inkább egy nyugodt, békés ligethez válik majd hasonlóvá. Szívből kívánom, hogy így legyen, s hogy a magyarság hosszú távra vegye a kezébe a sorsát, és ezúttal éljen a tartós fejlődés és a felemelkedés általa kivívott lehetőségével” – tette hozzá.

A hosszabb bejegyzésből kiderült, hogy Fülöp Botond ügyvéd volt az, aki 2024-ben a Kúriai Döntések között megtalálta és szétküldte a sajtónak, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóját védő K. Endrének, mely ügybe akkor az államfő belebukott.

Az Index emlékeztet, hogy a Vidéki prókátor januárban felfedte, hogyan bukkant rá a K. Endrének adott elnöki kegyelemre, valamint miért tartja súlyos erkölcsi és jogállami válságtünetnek az ügyet. Emellett kifejtette, mit várna el egy új hatalomtól a jogállam helyreállítása érdekében.

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Irán felé fordul a befektetők figyelme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik.

Oda minden remény a West Hamnél? Öt perc VAR jelentheti a kiesésüket, innen nehéz lesz felállni

Az elemzések mindössze 12 százalékra teszik a csapat bennmaradási esélyeit, miután az Arsenal elleni hazai meccsen egy vitatott VAR-döntés miatt elveszítettek egy pontot.

'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at facilities in Nebraska and Atlanta, with one confirmed case.

