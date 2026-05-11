A német Maya R., az antifa per negyedrendû vádlottja érkezik büntetõperének tárgyalására a Fõvárosi Törvényszéken 2026. február 3-án. A vádlottat négyrendbeli, részben társtettesként, részben bûnsegédként, bûnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. Az ítélet nem jogerõs.
Antifa per: az ügyészség keményebb büntetést kér a vádlottakra

Benyújtotta a lára az ügyészi fellebbezést az úgynevezett antifa ügyben a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség, amely mindhárom vádlott büntetését súlyosbítaná – közölte a főügyészség szóvivője.

Csiha Gábor elmondta, hogy az elsőfokú ítélet után bejelentett, súlyosbításra irányuló fellebbezést fenntartva nyújtották be indítványukat a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblára, a 2023 februárjában végrehajtott utcai támadások miatt indult büntetőperben.

A főügyészség a Fővárosi Törvényszék február 4-én kihirdetett elsőfokú ítéletében bűnszervezetben való részvétel bűntette miatt két év - öt év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélt német Anna M. harmadrendű vádlott esetében letöltendő, egyben két évnél hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

A négyrendbeli - két esetben társtettesként, két esetben bűnsegédként - bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, valamint bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélt német Maja T. esetében az ügyészség hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Ugyanezt indítványozták a háromrendbeli, társtettesként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt hét év fegyházbüntetésre ítélt olasz Gabriele M.-mel szemben is.

Az ügy elsőrendű vádlottjával, az olasz Ilaria Salisszal szemben szünetel az eljárás, mivel 2024-ben európai parlamenti képviselőnek választották, így mentelmi jog védi. A másodrendű vádlott német Tobias E.-t már korábban elítélték, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll Németországban.

A vádirat szerint a vádlottak egy szélsőséges baloldali szervezet tagjaiként korábban úgy döntöttek, hogy erőszakkal veszik fel az ideológiai harcot a szélsőjobboldali szimpatizánsokkal szemben, és szervezett támadásokat követnek el általuk kiválasztott, szélsőjobboldaliként azonosított vagy annak vélt személyekkel szemben. A 2018. október és 2020. február közötti, Németországban végrehajtott akciókat követően 2022-ben elhatározták, hogy hasonló erőszakos támadásokat követnek el Budapesten is. A támadásokat a Becsület Napja elnevezésű esemény idejére, 2023. február 11-ére, illetve az azt megelőző, valamint azt követő napokra tervezték.

A vádlottak 2023. február 9. és 11. között öt támadást hajtottak végre Budapesten, amelyben kilencen sérültek meg. Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt. A sértettek között volt magyar és külföldi állampolgár is. Az áldozatok közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek.

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,60 forintról 355,50 forintra gyengült 18 órakor.

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at facilities in Nebraska and Atlanta, with one confirmed case.

