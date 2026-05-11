Antifa per: az ügyészség keményebb büntetést kér a vádlottakra

Csiha Gábor elmondta, hogy az elsőfokú ítélet után bejelentett, súlyosbításra irányuló fellebbezést fenntartva nyújtották be indítványukat a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblára, a 2023 februárjában végrehajtott utcai támadások miatt indult büntetőperben.

A főügyészség a Fővárosi Törvényszék február 4-én kihirdetett elsőfokú ítéletében bűnszervezetben való részvétel bűntette miatt két év - öt év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélt német Anna M. harmadrendű vádlott esetében letöltendő, egyben két évnél hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

A négyrendbeli - két esetben társtettesként, két esetben bűnsegédként - bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, valamint bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélt német Maja T. esetében az ügyészség hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Ugyanezt indítványozták a háromrendbeli, társtettesként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt hét év fegyházbüntetésre ítélt olasz Gabriele M.-mel szemben is.

Az ügy elsőrendű vádlottjával, az olasz Ilaria Salisszal szemben szünetel az eljárás, mivel 2024-ben európai parlamenti képviselőnek választották, így mentelmi jog védi. A másodrendű vádlott német Tobias E.-t már korábban elítélték, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll Németországban.

A vádirat szerint a vádlottak egy szélsőséges baloldali szervezet tagjaiként korábban úgy döntöttek, hogy erőszakkal veszik fel az ideológiai harcot a szélsőjobboldali szimpatizánsokkal szemben, és szervezett támadásokat követnek el általuk kiválasztott, szélsőjobboldaliként azonosított vagy annak vélt személyekkel szemben. A 2018. október és 2020. február közötti, Németországban végrehajtott akciókat követően 2022-ben elhatározták, hogy hasonló erőszakos támadásokat követnek el Budapesten is. A támadásokat a Becsület Napja elnevezésű esemény idejére, 2023. február 11-ére, illetve az azt megelőző, valamint azt követő napokra tervezték.

A vádlottak 2023. február 9. és 11. között öt támadást hajtottak végre Budapesten, amelyben kilencen sérültek meg. Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt. A sértettek között volt magyar és külföldi állampolgár is. Az áldozatok közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek.