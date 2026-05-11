Iránban szabadlábra helyezték a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit

A Mohammadi családja és támogatói által működtetett Nargesz Mohammadi Alapítvány azt közölte, a nőt mentőautóval egy teheráni kórházba vitték. A hírt Mosztafa Nili, Nargesz Mohammadi egyik ügyvédje az X-en megerősítette, hozzátéve, hogy Mohammadit saját orvosai fogják kezelni.

Tagi Rahmani, az aktivista Párizsban élő férje figyelmeztetett, hogy a nő élete továbbra is egy hajszálon függ, és hangsúlyozta, hogy egy ideiglenes kórházi kezelés nem nyújt hosszútávú megoldást.

„Nargeszt semmiképpen sem szabad visszaküldeni olyan körülmények közé, amelyek tönkretették az egészségét” – jelentette ki.

A közlemény nem tért ki az óvadék összegére.

Sirin Ardakáni, Mohammadi Párizsban élő ügyvédje a múlt héten már figyelmeztetett, hogy ügyfele – aki korábban feltehetően két szívrohamon is átesett a börtönben és azóta többször rosszul lett – „élet és halál között lebeg”, hozzátéve, hogy mivel Mohammadi férje és két gyermeke Párizsban él, Emmanuel Macron francia elnökhöz fordulnak segítségért.

Elmondta továbbá, hogy védence 20 kilogrammot fogyott az őrizetben, és gyakorlatilag „a felismerhetetlenségig megváltozott”.

Mohammadit, akit számos alkalommal ítéltek el és zártak börtönbe, 2023-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki azért a harcáért, amelyet az iráni nők elnyomása ellen, az emberi jogok és a szabadság mindenki számára történő biztosításáért folytatott. Jóllehet 2024 decemberében – egészségügyi okok miatt – feltételesen szabadlábra helyezték, tavaly decemberben ismét őrizetbe vették.

Nyitókép: Nargesz Mohammadi 2008-ban.