2008. július 3-án egy teheráni rendezvényen készült kép Nargesz Mohammadi iráni aktivistáról, újságíróról. Berit Reiss-Andersen, a norvég Nobel-bizottság elnöke 2023. október 6-án Oslóban bejelentette, hogy Nargesz Mohammadi kapja idén a Nobel-békedíjat a nők iráni elnyomása ellen és az emberi jogokért és szabadságért folytatott küzdelméért.
Nyitókép: MTI/AP/Vahid Szalemi

Iránban szabadlábra helyezték a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit

Infostart / MTI

Óvadék ellenében szabadlábra helyezték vasárnap Iránban a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit, akinek az egészsége annyira megromlott a börtönben, hogy ügyvédje szerint az életéért küzd.

A Mohammadi családja és támogatói által működtetett Nargesz Mohammadi Alapítvány azt közölte, a nőt mentőautóval egy teheráni kórházba vitték. A hírt Mosztafa Nili, Nargesz Mohammadi egyik ügyvédje az X-en megerősítette, hozzátéve, hogy Mohammadit saját orvosai fogják kezelni.

Tagi Rahmani, az aktivista Párizsban élő férje figyelmeztetett, hogy a nő élete továbbra is egy hajszálon függ, és hangsúlyozta, hogy egy ideiglenes kórházi kezelés nem nyújt hosszútávú megoldást.

„Nargeszt semmiképpen sem szabad visszaküldeni olyan körülmények közé, amelyek tönkretették az egészségét” – jelentette ki.

A közlemény nem tért ki az óvadék összegére.

Sirin Ardakáni, Mohammadi Párizsban élő ügyvédje a múlt héten már figyelmeztetett, hogy ügyfele – aki korábban feltehetően két szívrohamon is átesett a börtönben és azóta többször rosszul lett – „élet és halál között lebeg”, hozzátéve, hogy mivel Mohammadi férje és két gyermeke Párizsban él, Emmanuel Macron francia elnökhöz fordulnak segítségért.

Elmondta továbbá, hogy védence 20 kilogrammot fogyott az őrizetben, és gyakorlatilag „a felismerhetetlenségig megváltozott”.

Mohammadit, akit számos alkalommal ítéltek el és zártak börtönbe, 2023-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki azért a harcáért, amelyet az iráni nők elnyomása ellen, az emberi jogok és a szabadság mindenki számára történő biztosításáért folytatott. Jóllehet 2024 decemberében – egészségügyi okok miatt – feltételesen szabadlábra helyezték, tavaly decemberben ismét őrizetbe vették.

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába
Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
Kifakadt az EKB alelnöke a német kormány magatartása miatt a Commerzbank-ügyben

Az Európai Központi Bank (EKB) leköszönő alelnöke, Luis de Guindos élesen bírálta a német kormányt, amiért ellenzi az olasz UniCredit felvásárlási ajánlatát a Commerzbankra. A jegybankár figyelmeztetett, hogy az ilyen politikai beavatkozások aláássák az egységes európai piac hitelességét - írta meg a Financial Times.

Teljesen kiakadt játékosaira a tökutolsó csapat edzője: &quot;menniük kell, ezt nem akarom többet látni&quot;

A Wolverhampton Wanderers vezetőedzője, Rob Edwards a Brighton elleni 3-0-s vereség után keményen nekiment saját játékosainak.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

