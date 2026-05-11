Teherán reagált az amerikai elnök visszautasítására

Bagai hétfőn, az amerikai elnök visszautasítása után úgy nyilatkozott, Washington továbbra is fenntartja irracionális és egyoldalú követeléseit.

„A mi követelésünk legitim: követeljük a háború lezárását, az (amerikai) blokád és a kalózkodás leállítását, illetve az iráni vagyonok amerikai nyomásra történt befagyasztásának feloldását” – mondta a szóvivő. Hozzátette: további követelésük a Hormuzi-szoroson történő biztonságos áthaladás garantálása és a térség és Libanon biztonságának megteremtése.

Bagai szerint az iráni javaslat „nagylelkű és felelős ajánlat volt a regionális biztonság megteremtésére”.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra.

„Épp most olvastam Irán úgynevezett képviselőinek válaszát. Nem tetszik – teljesen elfogadhatatlan” – írta Trump, de több részletet nem közölt.