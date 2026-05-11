A Hormuzi-szoros zárva marad jelentésû felirat egy óriási épületmolinón Teheránban 2026. április 28-án, az Egyesült Államok és a perzsa ország között érvényben levõ, meghosszabbított tûzszünet idején. Az iráni vezetés az ország február 28-i megtámadására válaszul zárta le a stratégiai jelentõségû tengerszorost. Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón, és teherhajókon.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Teherán reagált az amerikai elnök visszautasítására

Infostart / MTI

Legitim és nagylelkű javaslatot tett Irán az Egyesült Államoknak a háború lezárására és a Hormuzi-szoros megnyitására Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő szerint.

Bagai hétfőn, az amerikai elnök visszautasítása után úgy nyilatkozott, Washington továbbra is fenntartja irracionális és egyoldalú követeléseit.

„A mi követelésünk legitim: követeljük a háború lezárását, az (amerikai) blokád és a kalózkodás leállítását, illetve az iráni vagyonok amerikai nyomásra történt befagyasztásának feloldását” – mondta a szóvivő. Hozzátette: további követelésük a Hormuzi-szoroson történő biztonságos áthaladás garantálása és a térség és Libanon biztonságának megteremtése.

Bagai szerint az iráni javaslat „nagylelkű és felelős ajánlat volt a regionális biztonság megteremtésére”.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra.

„Épp most olvastam Irán úgynevezett képviselőinek válaszát. Nem tetszik – teljesen elfogadhatatlan” – írta Trump, de több részletet nem közölt.

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is, és csökken a tűzifa áfája

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte parlamenti bizottsági meghallgatásán. Külön megemlítette a Paks 2 beruházást. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak – hangsúlyozta. Lesz külön turisztikai államtitkárság. „A folyamatosság elve alapján kell az árrésstopokat felülvizsgálni, ennek még nincs itt az ideje.” A különadók megmaradnak a jelenlegi formájukban.
 

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, Molnár Judit.
Jó hírek érkeztek Csernobilból: úgy néz ki, elkerülhető a komolyabb katasztrófa

Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben – közölte hétfőn az ukrán energiaügyi minisztérium.

Minden szempontból katasztrofális a helyzet: a horgászok szerint szinte lehetetlen most pecázni + Videó

Szinte teljesen beborítja a nyárfaszösz a Tisza egyes szakaszait, a horgászok szerint pedig a helyzet már a pecázást is ellehetetleníti.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

