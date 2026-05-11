Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

A politikus a miniszterjelölti meghallgatásán úgy fogalmazott: hazánk számára történelmi lehetőség, hogy egy tárcánál összpontosulhat a tudomány, a technológia, a kormányzati informatika, a digitális állam megteremtése, valamint az innováció, mint nagyon fontos portfólió elemek.
Tanács Zoltán célként jelölte Észtország mintájára egy olyan digitális állam teremtését, amely
- tényleg megkönnyíti az állampolgárok életét,
- ahol lehetőleg nem kell mindig sokszor beadni ugyanazt a személyes információt egy-egy ügyintézésnél,
- és ahol szolgáltatóként lehet tekinteni az államra.
„Gondoljanak úgy egy jövőbeli állami szolgáltatásra, mintha a Revolutot vagy a Booking.com-ot használnák. (…) Egyszerű, kényelmes, gyors, olcsó és fájdalommentes” – emelte ki a miniszterjelölt. „Ettől még nagyon messze vagyunk” – mondta a miniszterjelölt, aki feladatnak jelölte meg, hogy ide eljusson el az ország.
A bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta a miniszter kinevezését.