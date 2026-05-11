Ukrajna egy csomagot küldene Budapestre

„Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel, hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU-tagságához vezet.

Először is feloldották a 90 milliárdos hitel blokkolását. Ez Ukrajnában rendkívül fontos számunkra makropénzügyi stabilitásunk szempontjából, valamint a védelmi képességeink miatt is, mivel ezeket a forrásokat drónok beszerzésére és gyártására, valamint a télre való felkészülésre fordítjuk. Ezt már többször nyilvánosan kijelentettük, és a megfelelő csatornákon keresztül jeleztük magyar partnereinknek is: nyitottak vagyunk a kétoldalú kapcsolatok új fejezetére – emelte ki az ukrán diplomácia vezetője.

Kifejtette, hogy

Kijev esélyt lát az első csatlakozási tárgyalási fejezetcsomag megnyitására, majd ezt követően a további öt klaszter megnyitására is.

Elmondása szerint ez lesz mostani brüsszeli találkozóinak egyik fő témája az európai kollégáival folytatott megbeszéléseken.

„Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, és folytatni fogjuk ezt az utat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy Európa ezt is észrevegye, és megfelelő értékelést adjon. Ennek legjobb bizonyítéka pedig a fejezetek megnyitása” – tette hozzá Szibiha.

Az ukrán tárcavezető az X-en közölte még, hogy megbeszélést folytatott Baiba Braze lett külügyminiszterrel a legutóbbi lettországi drónincidensekről. A vizsgálatok bebizonyították, hogy ez orosz elektronikai hadviselés eredménye volt, amely szándékosan eltérítette az ukrán drónokat az oroszországi céljaiktól – jelentette ki Szibiha.