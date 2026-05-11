2026. május 11. hétfő Ferenc
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Világgazdasági Fórum 55. davosi találkozójának egyik pódiumbeszélgetésén 2025. január 22-én. Az idei tanácskozást január 20. és 24. között rendezik a svájci városban.
Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Michael Buholzer

Ukrajna egy csomagot küldene Budapestre

Infostart / MTI

Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozva, az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

„Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel, hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Szavai szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU-tagságához vezet.

Először is feloldották a 90 milliárdos hitel blokkolását. Ez Ukrajnában rendkívül fontos számunkra makropénzügyi stabilitásunk szempontjából, valamint a védelmi képességeink miatt is, mivel ezeket a forrásokat drónok beszerzésére és gyártására, valamint a télre való felkészülésre fordítjuk. Ezt már többször nyilvánosan kijelentettük, és a megfelelő csatornákon keresztül jeleztük magyar partnereinknek is: nyitottak vagyunk a kétoldalú kapcsolatok új fejezetére – emelte ki az ukrán diplomácia vezetője.

Kifejtette, hogy

Kijev esélyt lát az első csatlakozási tárgyalási fejezetcsomag megnyitására, majd ezt követően a további öt klaszter megnyitására is.

Elmondása szerint ez lesz mostani brüsszeli találkozóinak egyik fő témája az európai kollégáival folytatott megbeszéléseken.

„Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, és folytatni fogjuk ezt az utat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy Európa ezt is észrevegye, és megfelelő értékelést adjon. Ennek legjobb bizonyítéka pedig a fejezetek megnyitása” – tette hozzá Szibiha.

Az ukrán tárcavezető az X-en közölte még, hogy megbeszélést folytatott Baiba Braze lett külügyminiszterrel a legutóbbi lettországi drónincidensekről. A vizsgálatok bebizonyították, hogy ez orosz elektronikai hadviselés eredménye volt, amely szándékosan eltérítette az ukrán drónokat az oroszországi céljaiktól – jelentette ki Szibiha.

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Átnézik a bezárt vasútvonalakat. A budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. A munkát a szembesítéssel, az akták kinyitásával kell kezdeni. A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.
 

Most érdemes csak igazán figyelni a magyar tőzsde sztárjára!

Ugyan a nagy választási ralit követően megtorpant a lendület a magyar tőzsdén, az idei év egészét tekintve még így is vaskos pluszban vannak a legnépszerűbb hazai részvények. A mostani korrekció azonban jó vételi lehetőségeket is teremthat. Nincs ez másként annál az olcsó magyar részvénynél sem, amellyel mostani elemzésünkben foglalkozunk.  

Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán

A legtöbben cápáktól, oroszlánoktól vagy farkasoktól tartanak, pedig a világ leghalálosabb állata egészen máshol keresendő.

US health authorities to give update on American passengers returning from hantavirus-hit ship

Seventeen American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

