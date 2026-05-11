2026. május 11. hétfő Ferenc
Vankó Csilla budapesti közgazdász, humánerőforrás-szakember muskátlikat gondoz a Bénó kertészet üvegházában, Arnóton, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (Agrya) szervezésében idén másodjára megrendezett Vidék Kaland Program keretében. A program célja, hogy a városi és a vidéki életmód közelebb kerüljön egymáshoz, a városban élő fiatalok testközelből tapasztalják meg a gazdaságban dolgozók mindennapjait.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Mit ültessünk most és meddig még?

Infostart / InfoRádió

A tavalyi nehéz év után bizakodva tekintenek az idei dísznövényszezonra a hazai kertészetek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének körképe szerint a kereslet-kínálat visszatért a Covid előtti szintre, a választék összetétele azonban változott. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szárazságtűrő, kevesebb gondozást igénylő fajok és fajták. Kosztka Ernő, a szakmaközi szervezet elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Egyre nagyobb az igény a virágos növények iránt; az idei árak nem sokat változtak, az energiaárak mentén azonban már látszik: nincs pár száz forintos muskátli – mondta az InfoRádió megkeresésére Kosztka Ernő, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke.

Mint leszögezte: maradt a két véglet,

  1. klasszikus egynyári növény, büdöske, petúnia – a tavalyi árakon
  2. különleges növények magasabb esztétikai élménnyel, magas árakon.

„Két dolgot vettünk észre, egyrészt sokkal visszafogottabb a mennyiség. Korábban, 5-10 évvel ezelőtt egy átlagos család mondjuk muskátliból akár 50-100 darabot is vásárolt, és végigrakta a gangot. Ma már ez nem jellemző, a vásárlási szokásoknál most már egyre inkább tudatosult az az edukáció, ami az elmúlt években történt a klímaváltozás kapcsán, hogy az egynyári növények mellett egyre nagyobb igény van az úgynevezett évelő növényekre, amelyek hasonló díszértékkel bírnak, vagy még egyesek számára talán szebbek is” – részletezte Kosztka Ernő.

A szebb növények elsőre akár nagyobb kiadást is jelenthetnek, de hosszabb távon szerinte megéri a ráfordítás. A kompromisszum jegyében indult el az az irány, hogy kicsit kevesebbet vesznek az emberek, de próbálnak olyanokat, amelyek hosszabb távon megmaradnak.

A nagy vízigényű növényektől viszont egyértelmű tendencia az elfordulás, a kertészeti árudák maguk is hangsúlyozzák, hogy olyanok vegyenek muskátlit, fuksziát vagy petúniát, akik naponta tudják gondozni, és fellépett az az ajánlás is, hogy olyan növényt kell keresni (pozsgás növények, fűfélék, díszfűfélék), amelyek a klímaváltozásnak jobban ellenállnak, illetve jobban tűrik azt.

Klasszikusan a palántázás időpontja a fagyok utáni pillanat, de most még bőven időben van mindenki akár nyáron is, aki ilyet tervezne. Ha esetleg bejön még egy-két éjjeli fagy, akkor persze figyelni kell.

„Az évelő növények nagyon nagy része azért május végén, júniusban kezd díszíteni, akkor szoktuk eladni nagy részét, és nem beszélve például a díszfüvekről, amelyek most még nagyon kezdetleges állapotban van, nagyon sokszor május végén, június elején ültetik el a kert tulajdonosok” – mondta még Kosztka Ernő.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,60 forintról 355,50 forintra gyengült 18 órakor.

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at facilities in Nebraska and Atlanta, with one confirmed case.

