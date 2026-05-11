Mit ültessünk most és meddig még?

Egyre nagyobb az igény a virágos növények iránt; az idei árak nem sokat változtak, az energiaárak mentén azonban már látszik: nincs pár száz forintos muskátli – mondta az InfoRádió megkeresésére Kosztka Ernő, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke.

Mint leszögezte: maradt a két véglet,

klasszikus egynyári növény, büdöske, petúnia – a tavalyi árakon különleges növények magasabb esztétikai élménnyel, magas árakon.

„Két dolgot vettünk észre, egyrészt sokkal visszafogottabb a mennyiség. Korábban, 5-10 évvel ezelőtt egy átlagos család mondjuk muskátliból akár 50-100 darabot is vásárolt, és végigrakta a gangot. Ma már ez nem jellemző, a vásárlási szokásoknál most már egyre inkább tudatosult az az edukáció, ami az elmúlt években történt a klímaváltozás kapcsán, hogy az egynyári növények mellett egyre nagyobb igény van az úgynevezett évelő növényekre, amelyek hasonló díszértékkel bírnak, vagy még egyesek számára talán szebbek is” – részletezte Kosztka Ernő.

A szebb növények elsőre akár nagyobb kiadást is jelenthetnek, de hosszabb távon szerinte megéri a ráfordítás. A kompromisszum jegyében indult el az az irány, hogy kicsit kevesebbet vesznek az emberek, de próbálnak olyanokat, amelyek hosszabb távon megmaradnak.

A nagy vízigényű növényektől viszont egyértelmű tendencia az elfordulás, a kertészeti árudák maguk is hangsúlyozzák, hogy olyanok vegyenek muskátlit, fuksziát vagy petúniát, akik naponta tudják gondozni, és fellépett az az ajánlás is, hogy olyan növényt kell keresni (pozsgás növények, fűfélék, díszfűfélék), amelyek a klímaváltozásnak jobban ellenállnak, illetve jobban tűrik azt.

Klasszikusan a palántázás időpontja a fagyok utáni pillanat, de most még bőven időben van mindenki akár nyáron is, aki ilyet tervezne. Ha esetleg bejön még egy-két éjjeli fagy, akkor persze figyelni kell.

„Az évelő növények nagyon nagy része azért május végén, júniusban kezd díszíteni, akkor szoktuk eladni nagy részét, és nem beszélve például a díszfüvekről, amelyek most még nagyon kezdetleges állapotban van, nagyon sokszor május végén, június elején ültetik el a kert tulajdonosok” – mondta még Kosztka Ernő.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.