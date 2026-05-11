2026. május 11. hétfő Ferenc
Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Így lehet megúszni a balatoni és horvát dugókat

Infostart / MTI

A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria, a járat június 26-tól augusztus 30-ig minden nap közlekedik – közölte a MÁV sajtóosztálya.

A járat a Keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a cseppkőbarlangjáról híres Postojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Hozzátették, a vasút társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatijába és Rijekába, míg egyszeri átszállással Pula és Trieszt is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krk-szigetet is megközelíthetik az utasok.

Közleményükben azt írták, a Retró Istria Expresszen a legolcsóbb jegy a hat-nyolc személyes fülkékkel rendelkező ülőkocsikba szól, de a négy vagy hat ágyas fülkéket kínáló fekvőhelyes kocsik is megfizethető és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jelezték, azok akik teljes nyugalomban szeretnének utazni választhatják az egy-három ágyas fülkés hálókocsikat, ahol megvetett ággyal, tisztasági csomaggal, ásványvízzel és egyszerű reggelivel várják az utasokat.

A Retró Istria Expresszel az Adria a felnőtt utasok számára már a kötelező helybiztosítás nélkül 20 eurótól elérhető, a gyermekek pedig 5 eurós áron utazhatnak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, azonban a kutya- és kerékpárjegyeket csak személyesen lehet megvenni.

Munkába kezd az új, Tisza-többségű Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

Hétfőn 8 órától megkezdődik a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter szombaton már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll kedden: 16 órától az új Országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a „törvénygyár”: a kétharmados Tisza-többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús „veszélyhelyzet”.
 

Évek óta nem látott csúcsot döntött a forint, de komoly bejelentések várhatóak a héten

A múlt héten négy éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, miközben a globális inflációs kockázatok emelkednek. Ráadásul Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy pótköltségvetésre lesz szükség. A hét parlamenti meghallgatásokkal indul, ahol fény derülhet a kormány első lépéseire. Nemzetközi fronton pedig a háborús helyzet és annak lassan begyűrűző hatásai fognak dominálni.

Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás

Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.

Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

No details have been released of Iran's response - or the US proposals - designed to bring the war to an end.

