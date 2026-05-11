Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter-jelölt hétfői, nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatásán, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül, törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak.

Pósfai Gábor kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette: nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani.

Egy demokratikus államban a miniszter feladata nem az, hogy jobban akarjon érteni a szakmához a szakértőknél. Az elmúlt másfél évtized egyik legsúlyosabb tévedése éppen az volt, hogy a politika elkezdte saját maga alá rendelni a szakmai rendszert – mondta, hozzátéve: ő maga az intézményi autonómiában hisz.

A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek rendkívüli jogosítványai kizárólag akkor elfogadhatók, ha működésük törvényes, szakmai, arányos és politikailag semleges. Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb problémája éppen a semlegesség hiánya volt, de ez nem a területen dolgozó szakemberek felelőssége, hanem a politikai vezetésé – mutatott rá.

A magyar állam működésében egyre több területen mosódtak össze a pártpolitikai érdekek, az állami jogosítványok, a nemzetbiztonság és rendvédelmi eszközök

– mondta Pósfai Gábor.

A tárca jelentős átalakításra szorul. A Belügyminisztérium legyen végre Belügyminisztérium, csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, de azokat lássa el tisztességesen – összegzett.

