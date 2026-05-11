Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

Magyar Péter a korábbi miniszterelnöki irodákba való belépés előtt kijelentette: azért jött ide, hogy megmutassa a választóknak, honnan irányították korábban Magyarországot.

Az új miniszterelnök észrevételezte a számos értékes festményt, mint megjegyezte: jó hogy itt vannak még.

Utalást tett arra, hogy a festményeket visszajuttatják abba a múzeumba, ahonnan a NER kikölcsönözte az alkotásokat.

Talált egy Bibliát is, felolvasott belőle.

Az egyik szobában látott néhány dobozt, itt megemlítette a "dobozolást", ez vélhetően utalás Örkény István híres művére, a Tótékra. Ott viszont a dobozokat öncélúan készítették, nem iratok elszállítására szolgált....

MTI-verzió:

Magyar Péter a Karmelita kolostor előtt élőben bejelentkezve arról beszélt, azért is jöttek a Karmelita kolostorhoz, hogy megmutassák "azt az épületet, ahonnan irányították az országot, és azokat a döntéseket hozták, ami miatt a hazánk másfél-két évtized alatt az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált".

Magyar Péter ezt követően – a szavai szerint – egy rövid tárlatvezetést tartott az épületben – olvasható a magyar Távirati Iroda tudósításában.

Az élő bejelentkezés során a miniszterelnök elmondta: a Tisza-kormány nem költözik be a Karmelita palotába, és a kormányfő székhelye Pesten lesz, közel a Parlamenthez. Kedden mennek a köztársasági elnökhöz, aki kinevezi a Tisza-kormány minisztereit, és közölte azt is, arra kérték Sulyok Tamást „nyomatékosan, hogy ne akarjon közös fotókat készíteni a miniszterekkel”.

Beszélt arról is, hogy terveik szerint szerdán már kormányülést tartanak, várhatóan nem Budapesten, és azzal számolnak, hogy pénteken már az államtitkárokat is beiktatják.

Magyar Péter a Karmelita kolostort Orbán Anita külügyminiszter-jelölt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt, Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt és Velkey György, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese társaságában járta be.