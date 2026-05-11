2026. május 11. hétfő Ferenc
Magyar Péter miniszterelnök leteszi esküjét az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

A megválasztott miniszterelnök hétfő este ellátogatott az üres Karmelita kolostorba, Orbán Viktor korábbi székhelyére.

Magyar Péter a korábbi miniszterelnöki irodákba való belépés előtt kijelentette: azért jött ide, hogy megmutassa a választóknak, honnan irányították korábban Magyarországot.

Az új miniszterelnök észrevételezte a számos értékes festményt, mint megjegyezte: jó hogy itt vannak még.

Utalást tett arra, hogy a festményeket visszajuttatják abba a múzeumba, ahonnan a NER kikölcsönözte az alkotásokat.

Talált egy Bibliát is, felolvasott belőle.

Az egyik szobában látott néhány dobozt, itt megemlítette a "dobozolást", ez vélhetően utalás Örkény István híres művére, a Tótékra. Ott viszont a dobozokat öncélúan készítették, nem iratok elszállítására szolgált....

MTI-verzió:

Magyar Péter a Karmelita kolostor előtt élőben bejelentkezve arról beszélt, azért is jöttek a Karmelita kolostorhoz, hogy megmutassák "azt az épületet, ahonnan irányították az országot, és azokat a döntéseket hozták, ami miatt a hazánk másfél-két évtized alatt az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált".

Magyar Péter ezt követően – a szavai szerint – egy rövid tárlatvezetést tartott az épületben – olvasható a magyar Távirati Iroda tudósításában.

Az élő bejelentkezés során a miniszterelnök elmondta: a Tisza-kormány nem költözik be a Karmelita palotába, és a kormányfő székhelye Pesten lesz, közel a Parlamenthez. Kedden mennek a köztársasági elnökhöz, aki kinevezi a Tisza-kormány minisztereit, és közölte azt is, arra kérték Sulyok Tamást „nyomatékosan, hogy ne akarjon közös fotókat készíteni a miniszterekkel”.

Beszélt arról is, hogy terveik szerint szerdán már kormányülést tartanak, várhatóan nem Budapesten, és azzal számolnak, hogy pénteken már az államtitkárokat is beiktatják.

Magyar Péter a Karmelita kolostort Orbán Anita külügyminiszter-jelölt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt, Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt és Velkey György, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese társaságában járta be.

„Lopakodó ló” akarja legázolni a helyi választást elbukó Starmert

Saját lázadó képviselői és a szakszervezetek is tovább követelik a brit kormányfő lemondását. Előzőleg egy képviselője az úgynevezett „lopakodó ló” módszerrel akarta elérni, hogy más pártvezetők kihívják Keir Starmert, hasonlóan ahhoz, ahogy annak idején Margaret Thatchert buktatta meg a pártja. Bemutatjuk Starmer lehetséges kihívóit is.
Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik. Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Váratlan fordulat a turizmusban: rettegnek a konfliktusoktól az utazók, mégis rengeteg pénzt szórnak el idén nyáron

A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság.

Four ministerial aides quit as more than 60 Labour MPs call for Starmer to resign

Keir Starmer earlier promised to prove "doubters wrong". Scores of MPs have now publicly urged him either to quit immediately or set out a timetable to leave.

2026. május 11. 21:23
Magyar Péter azonnali utasítást adott
2026. május 11. 19:36
Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a rendőrség
