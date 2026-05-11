2026. május 11. hétfő
Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt (j) kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Hegedűs Zsolt jövendő egészségügyi miniszter máris komoly ígéreteket tett

Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés egészségügyi bizottságában hétfőn. Karikó Katalin is kormányzati szerepet kap.

Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán azt mondta, fontos lépés az emberséges és működő Magyarország felé, hogy újra önálló minisztériumot kap az ágazat, és az egészségügy nemzeti ügy és nem politikai játszmák színhelye lesz.

Közölte: a felálló Egészségügyi Minisztériumban öt államtitkárság működik majd,

valamint létrejön két hatóság,

  • a Digitális Egészségügyi Hatóság
  • és az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság.

A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre

és egy minisztériumtól független minőségellenőrzési hatóság – ismertette.

Bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja, ezt a kutató elfogadta.

Hegedűs Zsolt miniszteri jelölését hat igen és egy tartózkodás mellett támogatta a bizottság.

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Kedden folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi üzemanyagpiaci árakat illetően - írja a holtankoljak. Ez a fogyasztói árakat nem érinti, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: hatalmas jéggel és orkánerejű széllel csap le ránk az év első komoly frontja

A déli óráktól heves zivatarokra, 90 km/órát meghaladó széllökésekre, felhőszakadásra és jégesőre kell készülni.

US and French nationals test positive for hantavirus after leaving ship

The American national has arrived in Nebraska, while a French woman is isolating in Paris.

