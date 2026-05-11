Hegedűs Zsolt jövendő egészségügyi miniszter máris komoly ígéreteket tett

Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán azt mondta, fontos lépés az emberséges és működő Magyarország felé, hogy újra önálló minisztériumot kap az ágazat, és az egészségügy nemzeti ügy és nem politikai játszmák színhelye lesz.

Közölte: a felálló Egészségügyi Minisztériumban öt államtitkárság működik majd,

valamint létrejön két hatóság,

a Digitális Egészségügyi Hatóság

és az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság.

A Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre

és egy minisztériumtól független minőségellenőrzési hatóság – ismertette.

Bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja, ezt a kutató elfogadta.

Hegedűs Zsolt miniszteri jelölését hat igen és egy tartózkodás mellett támogatta a bizottság.