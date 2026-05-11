Infostart.hu
2026. május 11. hétfő Ferenc
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

Kattant a bilincs az álrendőrök csuklóján

Infostart / MTI

A két férfi jól ismert módszerrel igyekezett pénzt kicsalni az idős áldozatoktól, sikerrel: több tízmillió forintot tulajdonítottak el.

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a két férfinak a letartóztatását, akik magukat rendőrnek kiadva több mint 30 millió forintot csaltak ki idős sértettektől – írta hétfői sajtóközleményében a Miskolci Törvényszék.

Az egyik esetben 2026 áprilisában egy ismeretlen telefonáló a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozójának adva ki magát azt állította egy idős sértettnek, hogy bankszámláján adathalász tevékenységet észleltek.

Bizalmába férkőzve rávették arra a férfit, hogy vegye fel az összes pénzét, majd a sértett 10 millió forintot adott át a gyanúsítottaknak egy Miskolc melletti kistelepülésen.

Áprilisban egy másik idős sértettet is átvertek. Ismeretlen személy magát banki alkalmazottnak kiadva azt mondta neki, hogy kéretlen utalást lát a számláján, amire a sértett közölte, hogy nem áll kapcsolatban az adott bankkal. Ekkor az idős sértettet becsapva, egy magát budapesti nyomozónak kiadó személyhez kapcsolták telefonon, aki azt mondta neki, hogy hackerek támadták meg a számláját. A magát rendőrnek kiadó telefonáló rávette a sértettet, hogy utaljon át több mint 8 millió forintot az általa megadott számlaszámra.

Ezt követően arra is sikerült rávenni a sértettet, hogy vegyen fel 20 millió forint készpénzt, és azt adja át a helyszínre érkező, magukat rendőrnek kiadó férfiaknak.

A törvényszék közölte, a rendőrség már figyelte a gyanúsítottakat és megpróbálták intézkedés alá vonni őket. A gyanúsítottak a hang- és fényjelzés ellenére nem álltak meg, menekülés közben a sértett pénzét kidobálták az autóból, végül nagy sebességgel autójuk kisodródott és az út menti árokba csapódott.

A gyanúsítottak lakcímén tartott kutatás során a rendőrök eldobható mobiltelefonokat foglaltak le, kihallgatásuk során pedig további bűncselekmények elkövetéséről számoltak be.

A két férfival szemben bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére, társtettesként elkövetett csalás bűntette miatt indult eljárás. A bíróság szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetési tétel nagysága miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást.

A letartóztatást egy hónapra rendelték el.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kattant a bilincs az álrendőrök csuklóján

rendőrség

letartóztatás

csalás

miskolc

idősek

álrendőr

borsod-abaúj-zemplén vármegye

Szükség van a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására - mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán Budapesten hétfőn.
 

Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti üzenetében azt mondta, bár a tűzszünet szombati életbe lépése óta Oroszország valóban tartózkodik az Ukrajna elleni rakéta- és légitámadásoktól, a frontvonalakon továbbra is folyik a harc. Vlagyimir Putyin orosz államfő azt javasolta, hogy barátja, a volt német kancellár, Gerhard Schröder lehetne közvetítő Oroszország és Európa között. Németország elutasította az ötletet, mondván a moszkvai javaslat nem tekinthető hitelesnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán konfliktus eseményeivel.

Az Arsenal vasárnapi, West Ham elleni 1-0-s győzelmét követően egy korábbi Premier League-asszisztens szabálymódosítást javasolt a szögletek utáni káosz megelőzésére.

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at a quarantine facility in Nebraska, with one confirmed case.

2026. május 11. 16:13
Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy jordán férfi
2026. május 10. 17:39
Négy holttest került elő a Kupából és a Mreznicából pár óra alatt
