ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.6
usd:
301.83
bux:
134265.27
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt (b2) kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Infostart

Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.

Az előző ciklushoz képest néggyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza mint kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Hétfőn tizenhárom bizottság tartott meghallgatást.

A magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke – fogalmazott Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés európai ügyek bizottsága előtt, hozzátéve: jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az európai ügyek bizottsága előtt többek között kiemelte, hogy a magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is. Orbán Anita szólt arról is, hogy Magyarország a béke pártján áll, nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba, és nem fog katonákat, fegyvereket küldeni Ukrajnába. A nemzetbiztonsági bizottságának ülésén azt is elárulhat, hogy a Külügyminisztérium felügyelete alá kerül az Információs Hivatal.

Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter-jelölt hétfői, nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatásán, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül, törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósfai Gábor kinevezés előtti meghallgatásán kijelentette: nem rendőrminiszter szeretne lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani. Az Országgyűlés honvédelmi és rendvédelmi bizottsága előtt pedig – többek között – közölte, hogy a Belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása, valamint kiemelt célként szólt a jogállami működés helyreállításáról.

A Tisza-kormány a béke kormánya, nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, nem küldünk fegyvert és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt. A honvédelmi miniszteri poszt várományosa szerint „szövetségeseink bizalmát tettekkel tudjuk helyreállítani, bizonyítanunk kell, hogy Magyarország szuverén ország, de a szövetségesei bízhatnak benne politikailag is.” A nemzetbiztonsági bizottság előtt arról is beszélt, nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy az előző kormány olyan cégekhez szervezte ki a védelmiipart, amelyekben nem NATO-tagországok is befektetők, tulajdonosok. Hozzátette: felülvizsgálják ezeket a privatizációkat, és mindent meg fognak tenni azért, hogy az állami tulajdont visszaszerezzék ezekben a cégekben.

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt hétfőn. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa a magyarságpolitikai bizottság előtt hangsúlyozta: a Tisza-kormány egyik alapvető célja és küldetése, hogy egyeztessen a határon túli és diaszpóra közösségek politikai vezetőivel, tagjaival, a civilek képviselőivel. Mint mondta, rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt.

Egy olyan minisztériumot szeretnék építeni, amely képes Magyarországot a 21. század második felébe átrepíteni – hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt az Országgyűlés digitalizációs és technológiai bizottságának ülésén. Rengeteg állami nyilvántartás létezik, melyek nem működnek egymással összehangoltan – mondta, hozzátéve: az informatikai közbeszerzések keretrendszerén több mint háromezer milliárd forint folyt keresztül az elmúlt időszakban, ezek óriási korrupcióval terhelt, rosszul elköltött pénzek voltak. Az oktatási bizottság előtti meghallgatásán kiemelte: jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hozzátéve, hogy tárcájának a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció területein is nagyon sok tennivalója lesz.

Alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért többek között az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés egészségügyi bizottságában hétfőn. Hegedűs Zsolt expozéjában értékelve a magyar egészségügy helyzetét, azt mondta, „a magyar egészségügy nagyon beteg”, bizalmi válság tapasztalható az ágazatban, a rendszer kettészakadt, és a szakma sincs döntési helyzetben. Mint mondta, több tízezer szakdolgozó és több ezer háziorvos hiányzik az ellátásból, ami nagy betegbiztonsági kockázat.

Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, a Tisza-kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt a bizottsági meghallgatásán. Egyebek mellett az is kiemelte, hogy szemléletváltozásra van szükség a nemzeti parkoknál, és az erdészeteknél, meg kell szüntetni a hazai erdőgazdálkodás ipari szemléletét.

Az első 100 nap kormányfeladatának a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte Kapitány István parlamenti bizottsági meghallgatásán, külön megemlítve a Paks 2 beruházást. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kiemelte: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. Kitért arra is, hogy szerinte a folyamatosság elve alapján kell az árrésstopokat felülvizsgálni, de ennek még nincs itt az ideje. A különadók megmaradnak a jelenlegi formájukban – sorolta Kapitány István, akinek a tervei alapján a szociális tűzifakeretet megdupláznák, és csökkentenék a tűzifa forgalmi adóját. Az is jelezte, lesz külön turisztikai államtitkárság.

Az agrárium és az élelmiszeripar stratégiai kérdés, küldetés és egyúttal komoly felelősség, hiszen 9,5 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon – mondta kinevezés előtti meghallgatásán Bóna Szabolcs az Országgyűlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottsága előtt. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt azt is hangsúlyozta, hogy a magyar termékek arányát nem csak a kereskedelmi láncokban, a közvetlen értékesítésben és a közétkeztetésben is növelni kell. Kérdésekre válaszolva a miniszterjelölt kijelentette, hogy a magyar föld nemzeti kincs, amit magyar kézben kell tartani, megakadályozva a külföldi tulajdonszerzést gazdasági társaságokon keresztül, a földtörvényt egyéni érdekek nem írhatják felül.

A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt – fogalmazott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén. Közölte, a munkát a szembesítéssel kell kezdeni, mert sok olyan kérdés van, amelyekben nem lehet tisztán látni. A múlt aktáit megnyitják, átnézik a helyzetet, és feladat lesz a szabálytalanságok feltárása a hatóságokkal együttműködve. Megfogalmazása szerint a budapestiek nem fogják tapasztalni a korábbi büntetőpolitikát. Kijelentette, a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába. Hozzátette: átnézik a bezárt vasútvonalakat.

Szükség van a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására – mondta Lannert Judit az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán. Nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható, kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten – tette hozzá az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt, aki azt is bejelentette, hogy tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek majd ki. Mint mondta, céljuk egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása.

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz. A meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.

Kezdőlap    Belföld    Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

országgyűlés

bizottság

meghallgatás

miniszterjelölt

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma
Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni

Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

 

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán felé fordul a befektetők figyelme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Irán felé fordul a befektetők figyelme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik. Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Oda minden remény a West Hamnél? Öt perc VAR jelentheti a kiesésüket, innen nehéz lesz felállni

Oda minden remény a West Hamnél? Öt perc VAR jelentheti a kiesésüket, innen nehéz lesz felállni

Az elemzések mindössze 12 százalékra teszik a csapat bennmaradási esélyeit, miután az Arsenal elleni hazai meccsen egy vitatott VAR-döntés miatt elveszítettek egy pontot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

'Risk to public is low,' officials say after 18 US passengers return from hantavirus ship

American passengers from the virus-hit MV Hondius have returned to the US to be evaluated at facilities in Nebraska and Atlanta, with one confirmed case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 17:59
A nyilvánosság elé állt a kegyelmi ügy kirobbantója
2026. május 11. 17:35
Azbesztszennyezés: megszólalt egy magyarországi kereskedő
×
×