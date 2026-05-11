Új technológia: az autó önállóan védekezne a parkolási balesetek ellen

A 2023 decemberében benyújtott, 2026. május 5-én publikált „Mozgó tárgyak felismerésére szolgáló rendszer” nevű elképzelésben a jármű saját kameráira és szenzoraira támaszkodva folyamatosan figyelné a környezetét, és képes lenne felismerni a közeledő ütközésveszélyt. Ha a rendszer magas kockázatot érzékel, az autó akár önállóan is elhagyhatná a parkolóhelyét, hogy elkerülje a sérülést.

A technológia lényege, hogy a jármű köré épített érzékelők és kamerák nemcsak a tárgyak jelenlétét, hanem azok mozgását is elemzik, majd egyfajta „veszélyességi potenciált” számolnak. Ha ez az érték egy meghatározott küszöb fölé kerül, a rendszer automatikusan kitérő manőverbe kezdhet – feltéve, hogy ehhez elegendő hely áll rendelkezésre. Ha viszont a menekülés nem lehetséges, az autó legalább rögzítheti az eseményeket bizonyítékként, mielőtt hang- és fényjelzéssel figyelmeztetné a környezetét, majd elindulna – számolt be a vezess.hu.

Bár a koncepció illeszkedik az egyre fejlettebb önvezető és távoli parkolási technológiák irányába, a gyakorlati megvalósíthatóság még kérdéses. Egy zsúfolt parkolóházban például könnyen kialakulhatna kaotikus helyzet, ha több jármű egyszerre próbálna „kitérni” a vélt veszély elől. Emellett komoly jogi és felelősségi dilemmák is felmerülnek: nem egyértelmű, ki vállalja a felelősséget, ha egy önállóan manőverező autó közben kárt okoz – jegyzi meg az autós szakportál.