Nagy esőket kapunk – mutatjuk, hová érkeznek

Nyugat felől frontfelhőzet érkezik, mely kedden szakadozva kelet felé vonul, környezetében többfelé számíthatunk esőre, záporra, szórványosan zivatarra.

Kedden nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, mellyel délután újabb csapadékzóna éri el hazánkat, estétől inkább már a Dunától keletre valószínű csapadék.

Zivatarra kedden a déli és keleti, északkeleti harmadban van nagyobb esély.

Kedden az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, napközben erős, elsősorban az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 15 és 22 fok között várható, de a korán felhősödő Nyugat-Dunántúlon ennél alacsonyabb értékek lesznek, ahol már délelőtt beáll a maximum.