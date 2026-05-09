Spanyolország most lát először együtt ennyi kokaint

A spanyol csendőrség a múlt hétvégén fogta el a gyanúsítottakat egy, az Atlanti-óceánon feltartóztatott teherhajón, amely Sierra Leonéból Líbiába tartott, Comore-szigeteki zászló alatt hajózva.

A kapitány csak a 17 fős legénységről tájékoztatta a fedélzetre felszálló csendőröket, de a hajó átvizsgálásakor még hat fegyveres személyt találtak elbújva, akiknek a feladata az elrejtett drog őrzése volt.

A teherhajón rejtekhelyet alakítottak ki a kokainnak, amelyet 1279 bálába csomagolva találtak meg. Összértéküket 812 millió euróra (290 milliárd forint) becsülték.

A lefoglalt kokain mennyiség több mint kétszerese a korábbi spanyolországi rekordnak, az Algecirasban tavaly banánba rejtve megtalált 13 tonnának, és öt tonnával nagyobb az eddigi európai rekordnál, a Hamburgban 2024 júniusában elfogott 25 tonnás szállítmánynál.

A nyomozók szerint a teherhajó logisztikai platformként működhetett a nyílt tengeren, innen oszthatták szét a szállítmányt kisebb motorcsónakokba, amelyek aztán eljuttatták a drogot a különböző célállomásokra. Erre utal az is, hogy nagy mennyiségű, 43 ezer liter benzin is volt fedélzeten 30 literes kannákban.

A hatóságok úgy vélik, hogy a drogfogás a Mocro maffia nevű – főként Hollandiában és Belgiumban tevékenykedő, marokkói, antillai és holland származású bűnözőkből álló – bűnszervezethez köthető.

A nyomozásban a spanyol rendőrség különleges műveleti egysége (UCO) mellett az Egyesült Államok Kábítószerellenes Hivatala (DEA) és a holland rendőrség hírszerző és intervenciós egysége is részt vesz. Az eljárást titkosították.

Képünk illusztráció.