Tengeralattjárón foglaltak le 1,7 tonna kokaint az Atlanti-óceánon
Nyitókép: X / Crime Intel

Spanyolország most lát először együtt ennyi kokaint

Infostart / MTI

Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogásában több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le a hatóságok – derült ki a központi büntetőbíróság csütörtökön nyilvánosságra hozott határozatából, amelyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba az akció nyomán.

A spanyol csendőrség a múlt hétvégén fogta el a gyanúsítottakat egy, az Atlanti-óceánon feltartóztatott teherhajón, amely Sierra Leonéból Líbiába tartott, Comore-szigeteki zászló alatt hajózva.

A kapitány csak a 17 fős legénységről tájékoztatta a fedélzetre felszálló csendőröket, de a hajó átvizsgálásakor még hat fegyveres személyt találtak elbújva, akiknek a feladata az elrejtett drog őrzése volt.

A teherhajón rejtekhelyet alakítottak ki a kokainnak, amelyet 1279 bálába csomagolva találtak meg. Összértéküket 812 millió euróra (290 milliárd forint) becsülték.

A lefoglalt kokain mennyiség több mint kétszerese a korábbi spanyolországi rekordnak, az Algecirasban tavaly banánba rejtve megtalált 13 tonnának, és öt tonnával nagyobb az eddigi európai rekordnál, a Hamburgban 2024 júniusában elfogott 25 tonnás szállítmánynál.

A nyomozók szerint a teherhajó logisztikai platformként működhetett a nyílt tengeren, innen oszthatták szét a szállítmányt kisebb motorcsónakokba, amelyek aztán eljuttatták a drogot a különböző célállomásokra. Erre utal az is, hogy nagy mennyiségű, 43 ezer liter benzin is volt fedélzeten 30 literes kannákban.

A hatóságok úgy vélik, hogy a drogfogás a Mocro maffia nevű – főként Hollandiában és Belgiumban tevékenykedő, marokkói, antillai és holland származású bűnözőkből álló – bűnszervezethez köthető.

A nyomozásban a spanyol rendőrség különleges műveleti egysége (UCO) mellett az Egyesült Államok Kábítószerellenes Hivatala (DEA) és a holland rendőrség hírszerző és intervenciós egysége is részt vesz. Az eljárást titkosították.

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

