Nem üzent semmit Zelenszkij Putyinnak – Ficón keresztül

Usakov szerint az ukrajnai kérdés sok más téma mellett szóba került (Putyin és Fico tárgyalásán). A megbeszélésen a miniszterelnök tájékoztatta az elnököt és az orosz delegációt arról, hogy a napokban telefonon beszélt Zelenszkijjel, aki megosztotta vele a jelenlegi orosz-ukrán viszonnyal kapcsolatos nézeteit, de nem küldött vele semmilyen üzenetet.

Arról, hogy a szlovák kormányfő üzenetet visz majd az orosz elnöknek ukrán hivatali partnerétől, pénteken a Pravda pozsonyi lap számolt be Rastislav Hovanec szlovák külügyi államtitkárra hivatkozva.

Fico az orosz elnökkel a Kreml Zöld Szalonjában folytatott informális megbeszélést. Elmondta, hogy miután a balti államok és Lengyelország nem engedélyezte a szlovák delegációt szállító repülőgép átrepülését a légterükön, Csehországon, Németországon és Svédországon keresztül érkezett az orosz fővárosba.

„Látom, hogy ismét kialakul egy vasfüggöny (Európában), de én a kölcsönösen előnyös, baráti kapcsolatokat támogatom. Meggyőződésem, hogy mind Szlovákia, mind az Oroszországi Föderáció a lehető legrövidebb időn belül lépéseket tehet a normális kapcsolatok helyreállítása érdekében” – mondta a szlovák kormányfő.

Putyin egyetértett azzal, hogy az orosz-szlovák kapcsolatokat bonyolultabbá teszi a külpolitikai helyzet, egyebek között az EU és a NATO "konfrontációs irányvonala", de kijelentette, hogy az Oroszország és Szlovákia közötti párbeszéd fokozatosan helyre fog állni.

„Az ön kormánya szuverén külpolitikát kíván folytatni, és pragmatikus irányvonalat alakít ki Oroszországgal szemben. Üdvözöljük a kétoldalú együttműködés fokozatos helyreállítását, amelyet a korábbi szlovák hatóságok gyakorlatilag befagyasztottak” – jelentette ki az orosz vezető.

Ficót hivatalosan fogadva Putyin méltatta a két ország közötti együttműködés folyamatos fejlődését, de megjegyezte, hogy az áruforgalom visszaesett az utóbbi években, ami elsősorban az EU által az orosz energiahordozókkal szembeni korlátozásokkal függ össze. Megígérte, hogy Oroszország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kielégítse Szlovákia energiaigényét.

Fico kifejezte az iránti készségét, hogy a kétoldalú együttműködést kiterjesszék más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területekre is.

A Kremlben hangsúlyozták, hogy Oroszország továbbra is megbízható energiaszállító lesz. Továbbra is érvényes a Gazprom és a szlovák SGP közötti gázszállítási, valamint a Transznyefty és a Transpetrol közötti megállapodás a Barátság csővezetéken történő olajszállításról.

Szlovákia áprilisban keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához azon uniós rendelet ellen, amely előírja az orosz földgáz importjának fokozatos, 2027. november 1-jéig történő leállítását.

Robert Fico a náci Németország felett aratott győzelem napján érkezett Moszkvába, de a Vörös téren megtartott katonai díszszemlén nem volt jelen.