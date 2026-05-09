ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius a Zöld-foki-szigetek partjainál 2026. május 4-én. Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO közlése szerint hét megbetegedésbõl kettõ esetben már igazolták a hantavírus-fertõzést. A betegek közül egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt, egy kritikus állapotú brit állampolgárt a hajóról egy dél-afrikai kórházba szállítottak, három további embernek pedig enyhébb tünetei vannak.
Nyitókép: MTI/AP/Qasem Elhato

Hantavírus – Nem lehet majd érintkezni a hajó utasaival?

Infostart / MTI

Magas kockázatú érintkezés" kategóriájába tartoznak annak a tengerjáró hajónak az utasai, amelyen hantavírus-gócot találtak, így 42 napon át megfigyelésnek kell őket alávetni, ezt közötle a WHO.

„Magas kockázatú érintkezés" kategóriájába tartoznak annak a tengerjáró hajónak az utasai, amelyen hantavírus-gócot találtak, így 42 napon át megfigyelésnek kell őket alávetni – közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

„A hajón található valamennyi személy abba a kategóriába tartozik, amelyet magas kockázatú érintkezésnek nevezünk" – magyarázta Maria Van Kerkhove, az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének járványok, illetve világjárványok megelőzéséért, illetve az azokra történő felkészülésért felelős igazgatója a közösségi médiában.

Hozzátette, hogy a hajóból kiszálló valamennyi utas és személyzet számára 42 napos aktív megfigyelés és utánkövetés ajánlott.

Vasárnap hajnalra várják a Hondius óceánjáró megérkezését Tenerife szigetére, ahonnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza – közölte a spanyol egészségügyi miniszter szombaton Madridban tartott sajtótájékoztatón.

A hantavírust rágcsálók vizelete terjeszti. Embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30 és 60 százalék közé tehető.

Kezdőlap    Külföld    Hantavírus – Nem lehet majd érintkezni a hajó utasaival?

who

hajó

hantavírus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a Kossuth téren: ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek
Új miniszterelnök

Magyar Péter a Kossuth téren: ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek
Az újonnan megválasztott miniszterelnök a Kossuth térre szervezett rendszerváltó népünnepélyen is beszédet mondott. Megköszönte a választóknak a szavazatokat, a támogatóiknak a sok munkát. „Egy világ tanulta meg kimondani, hogy árad a Tisza!” – mondta. További Tisza szigetek alakítására, összefogásra szólított fel.
 

Tömegek a Kossuth téren – a ciklus kezdőnapja percről percre

Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke

Közjog – Mostantól Magyar Péter vezeti az Orbán Viktor nélküli Orbán-kormányt

Kedden áll fel Magyar Péter kormánya

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

Eddig nem ismert személyi kérdésekről vallott a hivatalba lépő kormány egyik miniszterjelöltje

Az ország a szabadságot választotta Karácsony Gergely szerint

Volodimir Zelenszkij is üzent Magyar Péternek

„Szívünk Budapesten dobog” – Ursula von der Leyen gratulált Magyar Péternek

Az Egyesült Államok is üdvözli Magyar Péter hivatalba lépését

Lengyelországba várják Magyar Pétert

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondta az ENSZ a közeledő hajóról: negyvenkét napos szigorú megfigyelés vár mindenkire

Kimondta az ENSZ a közeledő hajóról: negyvenkét napos szigorú megfigyelés vár mindenkire

"Magas kockázatú érintkezés" kategóriájába tartoznak annak a tengerjáró hajónak az utasai, amelyen hantavírus-gócot találtak, így 42 napon át megfigyelésnek kell őket alávetni - közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kifejlett barna medve ólálkodik egy hazai falu határában: azonnal cselekedned kell, ha összefutsz vele az erdőben

Kifejlett barna medve ólálkodik egy hazai falu határában: azonnal cselekedned kell, ha összefutsz vele az erdőben

Barna medvét (Ursus arctos) láttak az Aggteleki Nemzet Park déli részén, Égerszög település külterületén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

In an exclusive BBC interview, Catherine West says she has 10 MPs prepared to back her and is "confident" enough will come forward to trigger a contest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 19:43
A hollandok ismét az orosz vagyon felé kacsintgatnak
2026. május 9. 17:19
Nem üzent semmit Zelenszkij Putyinnak – Ficón keresztül
×
×