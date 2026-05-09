ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Pixabay/MarkusSteinacher

Fertő tó – nem az igazi a vízszint, de Ausztria nem aggódik

Infostart / MTI

Az elhúzódó szárazság a Fertő tó vízszintjére is hatással van, de a helyzet egyelőre nem ad okot aggodalomra – közölte Christian Sailer, a burgenlandi tartományi kormány vízgazdálkodási főosztályának vezetője az APA osztrák hírügynökséggel.

A tó vízszintje jelenleg 115,43 méterre van az Adriai-tenger szintje felett, ami hat centiméterrel alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és 14 centiméterrel marad el a sokéves átlagtól. Sailer ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vízállás még jóval magasabb a legalacsonyabb, 2023 májusának elején mért értéknél: jelenleg 34 centiméterrel haladja azt meg. Hozzátette, hogy a térség talajvízszintjei sem alakultak eddig kedvezőtlenül.

A szakember szerint az idei szezon első melegebb napjai során már érzékelhető volt a vízszint csökkenése. A csütörtöki csapadék ráadásul csak csekély enyhülést hozott, a térségben átlagosan mindössze nyolc milliméter eső esett. A várható meleg és a nád növekedése miatt a következő hetekben tovább nőhet a párolgási veszteség, ezért a tó vízháztartásának stabilizálásához további csapadékra lenne szükség.

Sailer arra is felhívta a figyelmet, hogy a szárazság a mezőgazdaságot is érinti. Több gazdálkodó elhalasztotta a vetést, mert a talaj túl száraz, az eső pedig számukra is fontos lenne a munkálatok megkezdéséhez.

Kezdőlap    Külföld    Fertő tó – nem az igazi a vízszint, de Ausztria nem aggódik

ausztria

vízszint

fertő

fertő tó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter első beszéde kormányfőként: a hatalom múlandó, döntéseink következményei viszont generációkon át velünk maradnak
Cikkünk frissül

Magyar Péter első beszéde kormányfőként: a hatalom múlandó, döntéseink következményei viszont generációkon át velünk maradnak
A Tisza Párt elnöke első miniszterelnöki beszédét tartja a Parlamentben. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Parlamenti alakuló ülés percről percre

Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

Riport a Kossuth térről – Felszabadultan ünneplő sokaság a belvárosban

Pótköltségvetést nyújt be az új kormány

Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

Teljesen új reklámszabályozást jelentett be Vitézy Dávid

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Lengyelországba várják Magyar Pétert

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre

Brutális drágulás és tömeges járattörlés jön a fapadosoknál: rengeteg utazó ráfázhat a legújabb krízisre

Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetnek a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 15:09
Spanyolország most lát először együtt ennyi kokaint
2026. május 9. 14:12
A görögök beírják az alkotmányba, mit hogy kéne a mesterséges intelligenciával
×
×